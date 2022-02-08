بعد قصة الطفل ريان.. سعودي يبتكر جهاز إنقاذ يمنع السقوط في الآبار

بعدما أثارت وفاة الطفل المغربي ريان تعاطفا كبيرا في أنحاء العالم العربي، بعد سقوطه داخل بئر على عمق 32 مترا، كشف المبتكر السعودي، عبد العزيز جلخف، عن تفاصيل اختراعه الجديد للإنقاذ من السقوط في الآبار الارتوازية.

وفي مقابلة مع برنامج "الراصد"، أوضح عبد العزيز جلخف قائلا: "تجهيز الجهاز بالكامل للعمل، يحتاج إلى 13 دقيقة، وعملية الإنقاذ الفعلي، وأنا مثلت الفكرة في بئر بعمق 30 مترا، وتمت عملية الانتشال خلال 9 دقائق"، وفقا لقناة “الإخبارية” السعودية.

وأضاف: "خلال هذه التجربة تم استخدام دمية بوزن 30 كيلوجراما"، لافتا إلى أنه "أجرى هذه التجربة شهر ونصف، وأن هنالك عوامل أخرى لمدة عملية الإنقاذ، حيث أن لكل بئر وضعا محددا، ولكن في المجمل تتم عملية الإنقاذ في وقت قصير جدا، مقارنة بعمليات الإنقاذ العادية".