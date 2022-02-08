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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تكذب CNN: الرئيس لم يلغِ اجتماعه مع وزيرة الخارجية الألمانية.. تفاصيل

أوكرانيا
أوكرانيا

قال أوليج نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الشؤون الأوكرانية إن مزاعم شبكة سي إن إن الأمريكية، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ألغى اجتماعه مع وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، بسبب الخلافات السياسية "منفصل عن الواقع".

وكتب نيكولينكو على تويتر، كان رد فعل على ادعاء نشره أحد مذيعي شبكة سي إن إن، جيك تابر، الذي أفاد، نقلاً عن مصدر حكومي أوكراني مجهول، بأن زيلينسكي رفض مقابلة بربوك بسبب رفضها القول بأن خط أنابيب نورد ستريم 2، سيتم تعليقه إذا شنت روسيا غزوًا لأوكرانيا.

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وكتب نيكولينكو على تويتر "الشائعات والمصادر المقربة ونظريات المؤامرة لن تدق إسفينًا بين العلاقة القوية بين أوكرانيا وألمانيا. والادعاءات بأن الرئيس زيلينسكي لم يجتمع مع وزير الخارجية بربوك من أجل إرسال رسالة سياسية هي ادعاءات منفصلة عن الواقع، لن نسمح لأي شخص بتقويض الشراكة بين أوكرانيا وألمانيا".

كان من المقرر أن تجتمع بربوك مع زيلينسكي كجزء من رحلتها التي استغرقت يومين إلى كييف.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تتهم فيه روسيا بنشر 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا، ويزعم البعض أنها تخطط لشن هجوم شامل.

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