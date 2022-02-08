عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات تويوتا ياريس موديل 2022 في السعودية

تويوتا ياريس موديل
تويوتا ياريس موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى داخل السوق السعودى لشركة تويوتا اليابانية ، وصول السيارة السيدان صغيرة الحجم ياريس موديل 2022 ، إلى المملكة العربية السعودية .

تويوتا ياريس موديل 2022

وأوضحت شركة جميل للسيارات، الوكيل المحلى لتويوتا بالسعودية ، أن السيارة ياريس موديل 2022 ، تتميز بتصميمها الشبابي والعصري، ومقصورتها الأنيقة والتي تحوي العديد من التقنيات التي تجعل رحلتك أكثر سلاسة وسهولة .

 

وتستمد السيارة تويوتا ياريس موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة قدرها 105 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 140 نيوتن/متر، وتعتمد على ناقل حركة من طراز CVT، مع إمكانية التحكم اليديو بـ7 سرعات، بكفاءة استهلاك وقود 20 كم لكل لتر، وتصل سعة خزان الوقود 42 لتر.

تويوتا ياريس موديل 2022

أما الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا ياريس موديل 2022 فتأتى بطول الكلي 4425 ملم ، و عرض الكلي 1730 ملم ، و ارتفاع الكلي 1475 ملم .

 

أما عن الشكل الخارجى الخاص بتويوتا ياريس موديل 2022 ، فيأتي بمصابيح أمامية مدمجة، تتباين بشكل مثير مع الشبك الأمامي السفلي ومجموعة المصابيح الخلفية، والتي تضيف المزيد من الجمال، وتعطي مظهرًا عريضًا للجزء الخلفي للسيارة، كما تأتي تويوتا يارس 2022 بقضبان الشبك الأمامي العلوي مدمجة بتصميم مصابيح الكشافات الرئيسية بحيث تلتف وصولاً الى الجوانب مما يعزز المظهر العريض لشكل المركبة.

تويوتا ياريس موديل 2022

وتاتى المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا ياريس موديل 2022 ، بمساحة داخلية واسعة، كما تتمتع بالعديد من المواصفات والكماليات داخل مقصورتها العملية والبسيطة ذات مواد اعتمادية من أهمها (نظام صوتي يدعم توصيل المشغلات الصوتية يتكامل مع شاشة لمس 7 بوصة، لعرض معلومات ذات صلة، مع إمكانية تغيير وضعية المقاعد قماشية وفرشات أرضية من القماش أيضاً ، و خاصية الدخول بدون مفتاح للسيارة، ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

 

وتضم تويوتا ياريس موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان من بينهانظام تثبيت السرعة ، و أكياس هواء SRS أمامية مزدوجة ، و أحزمة أمان متينة الشد ومقيدة للقوة ، و وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي ، و نظام التحكم بثبات المركبة ، و نظام مراقبة ضغط الإطارات ، و نظام حماية ضد السرقة بوظيفة تعطيل المحرك ، و نظام منع انغلاق المكابح ABS، و مساعد المكابح BA ، و نظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني EBD ، و نظام التحكم بثبات المركبة VSC .

تويوتا ياريس موديل 2022

اما عن اسعار تويوتا ياريس موديل 2022

- فئة SEDAN Y FLT بسعر 57,040 ريال.

- فئة SEDAN Y CVT بسعر 58,305 ريال.

- فئة SEDAN Y PLUS CVTبسعر 60,950 ريال.

سعودية الرئيسية موديل 2022 السيدان شركة تويوتا تويوتا اليابانية تويوتا ياريس السوق السعودي تويوتا ياريس موديل 2022 ياريس موديل 2022

موضوعات متعلقة

هيونداي تحتل المركز الأول في مبيعات السيارات بالسوق المصري خلال 2021

 1.2 مليون دولار.. بيع أول سيارات تويوتا تندرا 2022 فى مزاد

لمستقبلها الكهربائى.. رولز رويس تعيد تصميم تمثالها الشهير روح النشوة

البطلة السعودية دانية عقيل توقع عقد رعاية جديد داخل المملكة

أكثر السيارات مبيعا من الكروس اوفر والـSUV فى مصر

الكشف عن مواصفات فئة رينو ميجان الجديدة في مصر

مزاد جديد لسيارات جهات حكومية في مصر.. تفاصيل

4 أسباب لسماع صوت طقطقة في سيارتك.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

موسيماني: لعبنا بشكل جيد أمام بالميراس.. ولم ننجح في العودة بالنتيجة

لماذا رفض مجلس النواب تعديلات قانون التعليم الجديد؟

لجنة من النقابة لبحث مشكلات الأطباء في المعاملات الضريبية ومناقشة حلولها

أحمد موسى: أوعى تزعل النادي الأهلي بيلعب بإسم بلدك

مدرب بالميراس: فزنا على الأهلي لأننا احترمناه

أسعار ومواصفات تويوتا ياريس موديل 2022 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

الفار يحرم الأهلي من هدف تقليص الفارق أمام بالميراس بنصف نهائي كأس العالم للأندية

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

مجاناً.. شاهد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

تكرار مأساة ريان| فاجعة جديدة تهز المغرب.. طفل يفقد حياته

فيديو .. ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

اﻟﻤﺰﻳﺪ