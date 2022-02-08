أسعار ومواصفات تويوتا ياريس موديل 2022 في السعودية

أعلن الوكيل المحلى داخل السوق السعودى لشركة تويوتا اليابانية ، وصول السيارة السيدان صغيرة الحجم ياريس موديل 2022 ، إلى المملكة العربية السعودية .

تويوتا ياريس موديل 2022

وأوضحت شركة جميل للسيارات، الوكيل المحلى لتويوتا بالسعودية ، أن السيارة ياريس موديل 2022 ، تتميز بتصميمها الشبابي والعصري، ومقصورتها الأنيقة والتي تحوي العديد من التقنيات التي تجعل رحلتك أكثر سلاسة وسهولة .

وتستمد السيارة تويوتا ياريس موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة قدرها 105 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 140 نيوتن/متر، وتعتمد على ناقل حركة من طراز CVT، مع إمكانية التحكم اليديو بـ7 سرعات، بكفاءة استهلاك وقود 20 كم لكل لتر، وتصل سعة خزان الوقود 42 لتر.

تويوتا ياريس موديل 2022

أما الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا ياريس موديل 2022 فتأتى بطول الكلي 4425 ملم ، و عرض الكلي 1730 ملم ، و ارتفاع الكلي 1475 ملم .

أما عن الشكل الخارجى الخاص بتويوتا ياريس موديل 2022 ، فيأتي بمصابيح أمامية مدمجة، تتباين بشكل مثير مع الشبك الأمامي السفلي ومجموعة المصابيح الخلفية، والتي تضيف المزيد من الجمال، وتعطي مظهرًا عريضًا للجزء الخلفي للسيارة، كما تأتي تويوتا يارس 2022 بقضبان الشبك الأمامي العلوي مدمجة بتصميم مصابيح الكشافات الرئيسية بحيث تلتف وصولاً الى الجوانب مما يعزز المظهر العريض لشكل المركبة.

تويوتا ياريس موديل 2022

وتاتى المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا ياريس موديل 2022 ، بمساحة داخلية واسعة، كما تتمتع بالعديد من المواصفات والكماليات داخل مقصورتها العملية والبسيطة ذات مواد اعتمادية من أهمها (نظام صوتي يدعم توصيل المشغلات الصوتية يتكامل مع شاشة لمس 7 بوصة، لعرض معلومات ذات صلة، مع إمكانية تغيير وضعية المقاعد قماشية وفرشات أرضية من القماش أيضاً ، و خاصية الدخول بدون مفتاح للسيارة، ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

وتضم تويوتا ياريس موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان من بينهانظام تثبيت السرعة ، و أكياس هواء SRS أمامية مزدوجة ، و أحزمة أمان متينة الشد ومقيدة للقوة ، و وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي ، و نظام التحكم بثبات المركبة ، و نظام مراقبة ضغط الإطارات ، و نظام حماية ضد السرقة بوظيفة تعطيل المحرك ، و نظام منع انغلاق المكابح ABS، و مساعد المكابح BA ، و نظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني EBD ، و نظام التحكم بثبات المركبة VSC .

تويوتا ياريس موديل 2022

اما عن اسعار تويوتا ياريس موديل 2022

- فئة SEDAN Y FLT بسعر 57,040 ريال.

- فئة SEDAN Y CVT بسعر 58,305 ريال.

- فئة SEDAN Y PLUS CVTبسعر 60,950 ريال.