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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر السيارات مبيعا من الكروس اوفر والـSUV فى مصر

سيارات الـSUV
سيارات الـSUV

أعلن  تقرير جديد صادر من مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك عن ترتيب مبيعات السيارات متعددة الاستخدامات في مصر خلال عام 2021 بصورة إجمالية.

 

وأوضح تقرير الاميك انه تم رصد حركة بيع السيارات فئتى الـSUV ، و الكروس أوفر في مصر خلال عام 2021 الماضى . 

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على اجمالى مبيعات السيارات داخل مصر .

 

- مبيعات سيارات الـSUV بمصر

 

1- كيا سبورتاج تم بيع 12.089 ألف سيارة .

 

2- هيونداي توسان تم بيع 10.166 ألف سيارة .

 

3- شيري تيجو 7 تم بيع 5369 سيارة .

 

4- بيجو 3008 تم بيع 4337 سيارة .

 

5- شيري تيجو 3 تم بيع 3840 سيارة .

 

6- سيتروين C5 اير كروس تم بيع 2979 سيارة .

 

7- شيفروليه كابتيفا تم بيع 2498 سيارة .

 

8- MG HS تم بيع  2355 سيارة .

 

9- نيسان قشقاي تم بيع 2096 سيارة .

 

10- أوبل جراند لاند تم بيع 2077 سيارة .

 

11- رينو داستر تم بيع 1831 سيارة .

 

12- سوبارو XV تم بيع  1685 سيارة .

 

13- بيجو 5008 تم بيع 1546 سيارة .

 

14- ميتسوبيشي اكليبس كروس تم بيع 1466 سيارة .

 

15- هافال جولاين تم بيع 1229 سيارة .

 

16- رينو كادجار تم بيع 1225 سيارة .

 

17- MG RX5 تم بيع  1180 سيارة .

 

18- تويوتا راش تم بيع 886 سيارة .

 

19- شيري تيجو 7 برو تم بيع 788 سيارة .

 

20- هافال H6 تم بيع  543 سيارة.

 

- مبيعات سيارات الكروس أوفر بمصر

 

1- MG ZS تم بيع   5984سيارة .

 

2- بيجو 2008 تم بيع 1690 سيارة .

 

3- أوبل كروس لاند تم بيع 1201 سيارة .

 

4- جيب رينيجيد تم بيع 791 سيارة .

 

5- كيا اكسيد تم بيع 689 سيارة .

 

6- نيسان جوك تم بيع 670 سيارة .

 

7- سيتروين C3 تم بيع  556 سيارة .

 

8- شانجان CS15 تم بيع  471 سيارة .

 

9- هيونداي كريتا تم بيع 382 سيارة .

 

10- سيتروين C4 تم بيع  215سيارة .

 

11- فورد ايكوسبورت تم بيع 164 سيارة. 

سوق السيارات سيارات عام 2021 هيونداي توسان بيجو شيفروليه ميتسوبيشي SUV هيونداي الأميك مجلس معلومات سوق السيارات المصري الكروس اوفر

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