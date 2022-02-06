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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأسعار .. القائمة الكاملة لأسعار نيسان في الإمارات

نيسان جى تى ار
نيسان جى تى ار

تعتبر دولة الامارات من أكبر الأسواق العربية فى مجال السيارات ، والتى تحتوى على العديد من الطرازات المختلفة لأكبر الأسماء العالمية فى هذا المجال .

 

 ومن المعروف عن دولة الامارات ، أن معظم مواطنيها يعشقون السيارات المرتفعة او الـ SUV ، ولذلك تعتبر السوق الإماراتى من أكبر الأسواق لسيارات هذه الفئة .

 

وخلال التقرير التالى نستعرض سويا القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2021 - 2022 في الإمارات

 

1- نيسان ميكرا

نيسان ميكرا

 - أوتوماتيك / SV 2021 بسعة محرك 1500 CC بسعر 45,500 درهم .

 

2- نيسان صنى

نيسان صنى

- أوتوماتيك / S 2022 بسعة محرك 1600 CC بسعر 57,900 درهم .

- أوتوماتيك / SV 2022 بسعة محرك 1600 CC بسعر 59,900 درهم .

- أوتوماتيك / SL 2022 بسعة محرك 1600 CC بسعر 67,900 درهم .

 

3- نيسان كيكس

نيسان كيكس

- أوتوماتيك / S 2022 بسعة محرك 1600 CC بسعر 61,900 درهم .

- أوتوماتيك / SV 2022 بسعة محرك 1600 CC بسعر 69,900 درهم .

- أوتوماتيك / SL 2022 بسعة محرك 1600 CC بسعر 79,500 درهم .

 

4- نيسان اورفان

نيسان اورفان

- مانيوال / -SEATER 4-DOOR 2020 بسعة محرك 2500 CC بسعر 77,175 درهم .

- مانيوال / 3-SEATER 5-DOOR 2020بسعة محرك 2500 CC بسعر 79,275 درهم .

- أوتوماتيك / 3-SEATER 4-DOOR 2020بسعة محرك 2500 CC بسعر 81,375 درهم .

- أوتوماتيك / 3-SEATER 5-DOOR 2020بسعة محرك 2500 CC بسعر 83,475 درهم .

مانيوال / 6-SEATER 5-DOOR 2020 بسعة محرك 2500 CC بسعر 85,575 درهم .

مانيوال / 6-SEATER 2020 بسعة محرك 2500 CC بسعر 89,250 درهم .

مانيوال / MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER HIGH ROOF 2020 بسعة محرك 2500 CC بسعر 98,175 درهم .

- أوتوماتيك / MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER , HIGH ROOF 2020 بسعة محرك 2500 CC بسعر 103,425 درهم .

 

5- نيسان اكس تريل

- أوتوماتيك / S 2WD 2022 بسعة محرك 2500 CC بسعر 84,900 درهم .

- أوتوماتيك / S AWD 7-SEATER 2022بسعة محرك 2400 CC بسعر 98,399 درهم .

- أوتوماتيك / S AWD 5-SEATER 2022بسعة محرك 2400 CC بسعر 98,500 درهم .

- أوتوماتيك / SV X-TREAMER AWD 2022 بسعة محرك 2500  CC بسعر 119,900 7- درهم .

 

6- نيسان التيما

نيسان التيما

- أوتوماتيك / S 2022 بسعة محرك 2500 CC بسعر 92,900 درهم .

- أوتوماتيك / SPORT 2022 بسعة محرك 2500 CC بسعر 101,500 درهم .

- أوتوماتيك / SV 2022 بسعة محرك 2500 CC بسعر 103,900 درهم .

- أوتوماتيك / TURBO SV 2022 بسعة محرك 2000 CC تربو بسعر 124,900 درهم .

 

7- نيسان اكستيرا

نيسان اكستيرا

- أوتوماتيك / SE 2WD 2021 بسعة محرك 2500 CC بسعر 99,900 درهم .

- أوتوماتيك / SE AWD 2021 بسعة محرك 2500 CC بسعر 111,800 درهم .

- أوتوماتيك / TITANIUM AWD 2021بسعة محرك 2500 CC بسعر 119,800 درهم .

- أوتوماتيك / PLATINUM 4WD 2021بسعة محرك 2500 CC بسعر 133,800 درهم .

 

8- نيسان باثفايندر

نيسان باثفايندر

- أوتوماتيك / S 4WD 2021 بسعة محرك 3500 CC بسعر 134,500 درهم .

- أوتوماتيك / SV 4WD 2021 بسعة محرك 3500 CC بسعر 159,500 درهم .

- أوتوماتيك / SL 4WD 2021 بسعة محرك 3500 CC بسعر 175,900 درهم .

 

9- نيسان ماكسيما

نيسان ماكسيما

- أوتوماتيك / SV 2021 بسعة محرك 3500 CC بسعر 141,500 درهم .

- أوتوماتيك / SV 2022 بسعة محرك 3500 CC بسعر 141,500 درهم .

- أوتوماتيك / SR1 2022 بسعة محرك 3500 CC بسعر 157,900 درهم .

- أوتوماتيك / SR2 2022 بسعة محرك 3500 CC بسعر 159,900 درهم .

- أوتوماتيك / SR1 2021 بسعة محرك 3500 CC بسعر 160,500 درهم .

- أوتوماتيك / SR2 2021 بسعة محرك 3500 CC بسعر 163,000 درهم .

 

10- نيسان باترول

نيسان باترول

- أوتوماتيك / XE 2022 بسعة محرك 4000 CC بسعر 199,900 درهم .

- أوتوماتيك / SE T2 2022 بسعة محرك 4000 CC بسعر 227,500 درهم .

- أوتوماتيك / LE T1 2022 بسعة محرك 4000 CC بسعر 235,000 درهم .

- أوتوماتيك / SE TITANIUM 2022بسعة محرك 4000 CC بسعر 247,500 درهم .

- أوتوماتيك / SE PLATINUM CITY 2022 بسعة محرك 4000 CC بسعر 275,000 درهم .

- أوتوماتيك / LE T2 2022 بسعة محرك 5600 CC بسعر 277,500 درهم .

- أوتوماتيك / TITANIUM 2022 بسعة محرك 5600 CC بسعر 303,500 درهم .

- أوتوماتيك / LE PLATINUM CITY 2022 بسعة محرك 5600 CC بسعر 334,500 درهم .

 

11- نيسان جى تى ار

نيسان جى تى ار

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعة محرك 3800 CC بسعر 498,685 درهم .

- أوتوماتيك / 50TH ANNIVERSARY 2022بسعة محرك 3800 CC بسعر 509,145 درهم .

- أوتوماتيك /  BLACK EDITION 2022 بسعة محرك 3800 CC بسعر 553,101 درهم .

- أوتوماتيك /  BLACK EDITION 2021 بسعة محرك 3800 CC بسعر 553,101 درهم .

- أوتوماتيك /  TRACK EDITION 2021 بسعة محرك 3800 CC بسعر 592,450 درهم .

- أوتوماتيك /  TRACK EDITION 2022 بسعة محرك 3800 CC بسعر 592,450 درهم .

- أوتوماتيك / NISMO 2021 بسعة محرك 3800 CC بسعر 787,809 درهم .

- أوتوماتيك / NISMO 2022  بسعة محرك 3800 CC بسعر 787,809 درهم .

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