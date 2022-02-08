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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. تحذيرات من وقوع هجمات إرهابية عنيفة داخل البلاد

أمريكا
أمريكا

حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، من أن أنصار الجماعات المتطرفة الأجنبية يشجعون على تنفيذ هجمات إرهابية عنيفة مشابهة للهجوم الذي نفذ على الكنيس اليهودي بولاية تكساس، خلال الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في النشرة الدورية الخاصة بالتهديدات الإرهابية، إن "الهجوم الأخير على كنيس يهودي في مدينة كوليفيل بولاية تكساس يسلط الضوء على التهديد المستمر بالعنف على أساس دوافع عنصرية أو دينية، فضلاً عن التهديدات التي تستهدف المنظمات الدينية".

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وأوضحت الوزارة أن "التهديدات الإرهابية الأساسية في الولايات المتحدة لا تزال تنبع من مرتكبي الجرائم المنفردين أو خلايا صغيرة من الأفراد الذين جرى زيادة الضغائن لديهم بشكل متزايد من خلال استهلاك محتوى معين على الإنترنت".

وحذرت من أن "المتطرفين سوف يواصلون استهداف الأماكن المزدحمة التي يُنظر إليها تقليديا على أنها أهداف سهلة، مثل المراكز التجارية والتجمعات العامة، وبعض المرافق الحكومية ودور العبادة".

أمريكا الولايات المتحدة تكساس الجماعات المتطرفة الإرهاب هجمات إرهابية الكنيس اليهودي

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