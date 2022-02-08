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رئيس التحرير
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أحمد موسى: أوعى تزعل النادي الأهلي بيلعب بإسم بلدك

احمد موسى
احمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بلاعبي النادي الأهلي في مباراتهم أمام فريق بالميراس البرازيلي، والتي قدّم فيها أبطال القميص الأحمر مباراة رائعة؛ وذلك تعليقًا على مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالإمارات حاليًا.


وتابع أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الأهلي سيلعب على المركز الثالث والرابع «أوعى تزعل؛ نادي الأهلي بيلعب بإسم بلدك وقارتك، كنا نتمنى الأهلي يفوز في هذه المباراة».

وأوضح أحمد موسى، أن الأهلي خاض هذه المباراة رغم الإصابات «متكونش متضايق أبدًا هذه هي كرة القدم فيها الفائز وفيها المغلوب»، لافتًا إلى أن الأهلي فاز على بطل المكسيك «وفريق البرازيل جاي مستريح؛ جاي يلعب على المباراة مباشرة».

وتابع أحمد موسى أن السولية ومحمد شريف راجعين من المنتخب «وكل الظروف كانت ضدك؛ ارفع رأسك فوق انت أهلي؛ اوعى تتضايق أو تعيط أبدًا؛ انت بتشجع أعظم نادي في الكون»، لافتًا إلى أن النادي الأهلي واجه بطل البرازيل وهو فريق قوي جدًا.

وشدد أحمد موسى، على أن سيد عبد الحفيظ أكد أن بالميراس فريق قوي جدًا «والأهلي كان مسيطر الشوط التاني، وكان الأفضل»، مشددًا على أن النادي الأهلي صانع للتاريخ «واحنا موجودين يا جماعة في كأس العالم للأندية؛ وده شرف كبير؛ المشاركة رقم 7، وده إنجاز تفتخر بيه».


وأشار أحمد موسى، إلى أن الأهلي قدم مباراة رائعة للغاية «وحصل على تصفيق هائل من الجماهير الموجودين في أبوظبي بالإمارات «وكل واحد من نجوم النادي الأهلي أدى ما عليه من واجب؛ وكان ناقصنا التهديف»، مشيدًا بأداء اللاعبين والجهاز الفني في هذه المباراة.

وأكد أحمد موسى، أن التوفيق وعدم التوفيق يحدث في كرة القدم «والجايات أكتر يا جماعة»، مطالبًا بعدم الالتفات للوراء والاستعداد لمباراة الخاسر من تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي على المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

على مسئوليتي صدى البلد السولية محمد شريف الأهلى كرة القدم

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