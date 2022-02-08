موسيماني: لعبنا بشكل جيد أمام بالميراس.. ولم ننجح في العودة بالنتيجة

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه لعب بشكل جيد أمام فريق بالميراس البرازيلي، مشيراً إلى أنهم لم ينجحوا في العودة في النتيجة.

وقال موسيماني في تصريحات عقب المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية إكسترا": "كانت مباراة صعبة خاصة في الـ30 دقيقة الأخيرة، وحاولنا العودة في النتيجة ولكننا لم ننجح في ذلك، ولكننا لعبنا بشكل جيد".

واختتم الجنوب أفريقي: "البطاقة الحمراء التي تلقاها أيمن أشرف أثرت بعض الشيء على الفريق خاصة وأننا كنا متأخرين بهدفين".

وسيخوض الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية، مع الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي، يوم السبت المقبل.