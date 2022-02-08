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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلب إحاطة لعدم تنفيذ الصرف الصحي بالغردقة وجودة مياه الشرب برأس غارب

النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله

تقدم النائب حسام عوض الله عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بطلبي إحاطة موجهين إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جاء طلب الإحاطة خلال اجتماع لجنة الإسكان بالمجلس فى اطار تعاون نواب مجلس النواب والشيوخ بالبحر الأحمر.

وكشف بيان للنائب حسام عوض الله أن طلب الإحاطة الأول بشأن : عدم تنفيذ وتشغيل الصرف الصحي بالعديد من المناطق بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) ، على الرغم من أهميتها باعتبارها مدينة سياحية ، وبها العديد من المنشات السياحية ، والتي تعانى من التقصير في عدم توصيل مرفق الصرف الصحي ، وأيضا معاناة الأهالي من سكان مناطق المدينة بمناطقها المختلفة .

وتابع البيان أن طلب الإحاطة الثاني  بشأن :تضرر واستياء الاهالى من سوء جودة مياه الشرب بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر الأمر الذي يترتب علية الكثير من الأضرار على الدولة والمواطن .

زيارة تفقدية للجنة الاسكان

وأوضح البيان أنه بناء على الطلبين قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب تنظيم زيارة إلى محافظة البحر الأحمر لتفقد تلك المشاكل ورصدها على أرض الواقع.

 

الغردقة وزير الإسكان مياة الشرب مجلس النواب البحر الأحمر رأس غارب الصرف الصحى المنشات السياحية

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