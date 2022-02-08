فوز سيدات سلة الأهلي على الطيران في الدوري

فاز سيدات سلة الأهلي على الطيران بنتيجة 74/75، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.
أقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب، وشهدت أداءً قويًّا من جانب «سيدات سلة الأهلي» الذي نجح في تحقيق الفوز. وأجرى علي هاشم، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، عدة تغييرات لتجهيز جميع اللاعبات ومواصلة تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.
ويسعى الجهاز الفني إلى مواصلة الانتصارات وتقديم العروض القوية في البطولة. وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة الماضية أمام فريق الشمس بنتيجة 67-54، ضمن منافسات بطولة الدوري.