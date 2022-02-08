فوز سيدات سلة الأهلي على الطيران في الدوري

فاز سيدات سلة الأهلي على الطيران ‏بنتيجة 74/75، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.



أقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب، وشهدت أداءً قويًّا من جانب «سيدات سلة الأهلي» الذي نجح في ‏تحقيق الفوز. وأجرى علي هاشم، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، عدة تغييرات لتجهيز جميع اللاعبات ‏ومواصلة تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.‏



ويسعى الجهاز ‏الفني إلى مواصلة الانتصارات وتقديم العروض القوية في البطولة.‏ وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة الماضية أمام فريق الشمس بنتيجة 67-54، ضمن منافسات بطولة الدوري.

