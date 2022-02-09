مرض بهجت يهدد الحياة .. اكتشف أعراضه

يعد مرض بهجت من الأمراض الغريبة بعض الشيء فلا يعرفه الكثير من الأشخاص كما أن أعراضه تتشابه مع أعراض الكثير من الأمراض الأخرى مما يجعل عملية تمييز مرض بهجت صعبة قليلا.

يمكن أن يتسبب مرض بهجت في مجموعة واسعة من الأعراض ولكن من النادر أن يعاني شخص مصاب بهذه الحالة كلها في وقت واحد.

يتعرض معظم الأشخاص المصابين بـ مرض بهجت من تغيرات فى الحالة الصحية ففي بعض الأوقات تتحسن الأعراض وأوقات أخرى تسوء فيها وهو ما يعرف بـ نوبات انتكاسة.

ووفقا لما جاء في موقع “nhs” نعرض لكم مجموعة من أعراض مرض بهجت.

قرحة الفم

يظهر هذا العرض لدي أغالب المصابين بـ مرض بهجت وتبدو القرح مثل تقرحات الفم الطبيعية ولكنها قد تكون أكثر عددًا ومؤلمة وغالبًا ما تظهر على اللسان والشفتين واللثة وباطن الخدين.

عادة ما تلتئم القرحة في غضون أسبوعين دون ترك أي ندوب على الرغم من أنها ستعاود الظهور في كثير من الأحيان.

تقرحات في الأعضاء التناسلية

تعد القرحات التناسلية المتكررة أيضًا من الأعراض الشائعة لـ مرض بهجت وتظهر في أماكن متعددة ولكن بشكل خاص تظهر التقرحات عند الرجال عادةً على كيس الصفن أما النساء فتظهر عادة على عنق الرحم أو الفرج أو المهبل

القرحات التناسلية التي يسببها مرض بهجت ليست معدية ولا يمكن أن تنتقل عن طريق الجماع.

الآفات الجلدية

يصاب العديد من المصابين بـ مرض بهجت بآفات جلدية ويقصد بها النمو غير الطبيعي الذي يظهر على الجلد مثل نتوء أو منطقة متغيرة اللون من الجلد وتشمل الآفات الجلدية التي يمكن أن تحدث في مرض بهجت تورمات حمراء مؤلمة على الساقين تسمى حمامي عقدة وبقع أكثر انتشارًا تشبه حب الشباب تسمى التهاب جريبات الكاذب.

غالبًا ما تلتئم الآفات الجلدية في غضون 14 يومًا على الرغم من أنها قد تعود بشكل متكرر، وآفات العقدية الحمامية قد تترك مناطق متغيرة من الجلد بشكل دائم.

التهاب المفاصل

يؤثر مرض بهجت على المفاصل لدى حوالي 1 من كل 2 شخص مصاب بهذه الحالة، مما يتسبب في ظهور أعراض تشبه التهاب المفاصل مثل الألم والتصلب والتورم والدفء والحنان، وتشمل المفاصل الأكثر إصابة الركبتين والكاحلين والمعصمين والمفاصل الصغيرة في اليدين.

على عكس بعض الحالات التي تصيب المفاصل ، فإن تلف المفاصل الدائم نادر الحدوث في مرض بهجت ويمكن عادةً السيطرة على الأعراض بنجاح.

التهاب العين

يعد التهاب العين من الأعراض الشائعة الأخرى لمرض بهجت ، ويحدث في حوالي 7 من كل 10 حالات غالبًا ما يتطور بشكل مفاجئ جدًا.

غالبًا ما يؤثر الالتهاب على القناة العنبية ، وهي مجموعة من الهياكل المتصلة داخل العين، في بعض الأحيان قد تتأثر كلتا العينين في نفس الوقت ويُعرف التهاب المسالك العنبية بالتهاب العنبية ويمكن أن يسبب أعراضًا تشمل: عيون حمراء مؤلمة والنقاط التي تتحرك عبر مجال الرؤية.



عدم وضوح الرؤية

في حالات مرض بهجت الشديدة يمكن أن يؤدي التهاب العين إلى فقدان دائم للرؤية ، ومع ذلك ،فإن هذا أقل احتمالًا بكثير مع العلاج المبكر والمناسب.

بشرة حساسة

لدى بعض الأشخاص المصابين بـ مرض بهجت ويكون الجلد حساسًا بشكل خاص للإصابة أو التهيج وهذا هو المعروف باسم باثرجي.

على سبيل المثال ، إذا تم استخدام إبرة لوخز جلد شخص مصاب بالباثيرجي ، فإن نتوءًا أحمر كبير يتطور في غضون يوم إلى يومين ويظهر بشكل غير متناسب مع وخز الإبرة الأصلي.

أعراض الجهاز الهضمي

يمكن أن يتسبب مرض بهجت في حدوث التهاب في المعدة والأمعاء ، مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض مثل: ألم في البطن وعسر الهضم وفقدان الشهية وإسهال مع نزيف

في بعض الأحيان ، يمكن أن يتسبب الالتهاب في تلف الأمعاء ونزيفها ويعد وجود الدم في البراز من الأعراض المحتملة لالتهاب البطانة الداخلية للأمعاء.

جلطات الدم

يمكن أن يتسبب التهاب بطانة الأوعية الدموية المصاحب لمرض بهجت أحيانًا في تكوين جلطات دموية، وألم وتورم وحنان في إحدى الساقين، ووجع شديد في المنطقة المصابة، وجلد دافئ في منطقة الجلطة، واحمرار البشرة ، خاصة في الجزء الخلفي من الساق أسفل الركبة، وتتطلب الإصابة بجلطات الأوردة العميقة علاجًا طبيًا فوريًا.

إذا كنت تشك في الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ، فانتقل إلى أقرب قسم للطوارئ والحوادث على الفور.

الخثار الوريدي الدماغي

النوع الأقل شيوعًا من الجلطات الدموية المرتبطة بمرض بهجت هو الخثار الوريدي الدماغي ويحدث هذا عندما تتطور جلطة دموية داخل الأوعية الدموية التي تمر عبر القنوات الموجودة بين الطبقة الخارجية والداخلية للدماغ.

يمكن أن تزيد الجلطة الدموية من الضغط داخل جمجمتك وتؤدي إلى انقطاع إمداد الدم إلى الدماغ (السكتة الدماغية) وأعراضه: صداع شديد وخفقان، وألم شديد للغاية يظهر فجأة من العدم، وكلام غير واضح، ونوبات، وفقدان السمع، ورؤية مزدوجة وضعف العضلات أو الشلل - ولكن على عكس معظم السكتات الدماغية ، يمكن أن يتأثر كلا جانبي الجسم.

تمدد الأوعية الدموية

يمكن أن يتسبب التهاب الأوعية الدموية في ضعف جدران الأوعية الدموية ويؤدي هذا إلى انتفاخ الجدران إلى الخارج نتيجة لضغط الدم. يُعرف الانتفاخ باسم تمدد الأوعية الدموية.

لا تسبب تمدد الأوعية الدموية عادة أي أعراض ملحوظة ما لم يصبح جدار الوعاء الدموي ضعيفًا لدرجة أنه يتضخم أو ينفجر.

التهاب الجهاز العصبي

يسبب التهاب الجهاز العصبي المركزي أخطر الأعراض المصاحبة لمرض بهجت وعادة ما تتطور أعراض التهاب الجهاز العصبي المركزي بسرعة على مدى بضعة أيام ، ويمكن أن تشمل:صداع الرأس، ورؤية مزدوجة، وفقدان التوازن، ونوبات وشلل جزئي في جانب واحد من الجسم والتغيرات السلوكية أو الشخصية