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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة الزمالك .. فلامنجو يصل القاهرة للمشاركة بمونديال أندية السلة

صدى البلد

وصلت بعثة نادي فلامنجو البرازيلي لكرة السلة إلى مطار القاهرة منذ قليل استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وحرصت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة ممثلة في العقيد وائل عبد الحي عضو اللجنة على استقبال الفريق البرازيلي الذي يعد أول الفرق التي تصل إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يصل كلًا من نادي بورجوس الإسباني وليك لاند ماجيك الأمريكي اليوم الأربعاء من أجل الاستعداد لانطلاق المسابقة يوم الجمعة المقبلة.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.

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