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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تدريب 405 عمال على السلامة المهنية من خلال 24 برنامجاً خلال شهر

الدكتور تامر بدوي
الدكتور تامر بدوي

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  التابع للوزارة ، يهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مصر بغرض الحفاظ على المقومات الصناعية، وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطيرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه.

وفى هذا الصدد قال الدكتور تامر بدوي وكيل أول الوزارة مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: إن المركز  قام خلال يناير الماضي بتدريب 504 متدربين على مختلف البرامج الخاصة بالسلامة والصحة المهنية من المستويات الأساسية والمتقدمة والنوعية من خلال تنفيذ 24 برنامجاً تدريبىاً داخل مقر المركز ومقار الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية .

كما قام المركز بإعداد وتنفيذ 47 خدمة ميدانية خلال نفس الشهر وتنوعت هذه الخدمات ما بين القياسات البيئية الفيزيائية والهندسية والتحاليل.

الدكتور تامر بدوي وكيل اول الوزارة مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة الع
الدكتور تامر بدوي وكيل اول الوزارة مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة الع
وزير القوى العاملة محمد سعفان المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل تدريب 405 متدربيا تنفيذ 24 برنامجا تدريبىا الدكتور تامر بدوي مدير المركز القومي لدراسات السلامة

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