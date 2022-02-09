برلمانية: قانون المجلس الصحي المصري يتصدى عمليًا لفكرة هجرة الأطباء

أعلنت النائبة عبلة الألفي عضو مجلس النواب موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.

وقالت خلال الجلسة العامة للبرلمان ان القانون يدعم فكرة وجود شهادة موحدة ومقننة، مضيفة: ونتحدث عن شهادة نقيس عليها أي شهادة عالمية ، و هذا القانون يتصدى لفكرة “هجرة الأطباء” ويساعد على منح شهادة معترف بيها عالميا بما يضاهي ما يحدث في دول العالم بالإضافة إلي انه يساهم في رفع مستوى الخدمة في مصر.