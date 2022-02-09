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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد الأجهزة الطبية لمركز أورام كفر الشيخ والدعم اللوجستي مستمر

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توريد بعض الأجهزة الطبية لمركز الأورام، وغرف العمليات، وجهاز أشعة وأجهزة مونتور وأجهزة رسم قلب، وجارٍ اختبارات الكهرباء والمياه من خلال الدعم اللوجستي، وتم تركيب المولدات والمحولات ، وسيتم توريد بقية الأجهزة الطبية خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن المركز في المرحلة النهائية، لاستلامه، وبدء تشغيله، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وأضاف  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تعمل جاهدة على توفير أفضل الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى أهمية خاصة لمحافظة كفر الشيخ، لإنشاء صروح طبية عملاقة تقدم كافة الخدمات الطبية لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة في انتظار افتتاح المركز.

 

 وأوضح أن إقامة مشروع مركز علاج أورام كفر الشيخ، سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام في دلتا مصر، مؤكداً أن المشروع يقع في المنطقة المقابلة للمعهد الديني، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876م2، ويتضمن مبنى "أ" بمساحة 1400 م2، ويتكون من بدروم وأرضى، و 6 أدوار علوية، ومبنى "ب" بمسطح 200 م2 ويتكون من بدروم وارضى و3 ادوار علوية، ومبنى ج ، بمسطح 1200 متر من دور واحد يشمل عيادات خارجية وثلاجة، وغرفة محولات كهرباء.
 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يضُم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، و4 أسرة عزل عناية إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، موضحاً أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 100%.

 

وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تحقق الحلم الذي كان يراود أهالي المحافظة، وبافتتاحه تنتهي المعاناة عبر سنوات طوال من عدم وجود مستشفيات متخصصة في الأمراض الخطيرة ومنها الأورام ، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئاسة الجمهورية، شهدت المحافظة اهتماما كبيرا في الجانب الصحي فأنشأت 3 مستشفيات كبرى بلطيم والبرلس وسيدى غازى ، وجارٍ إنشاء مستشفى ببيلا والرياض، وجارٍ الانتهاء من حلم وأمل أبناء المحافظة لعلاجهم من مرض الأورام بأنواعه، وتكون المحافظة بؤرة اهتمام الملايين في محافظات الدلتا، تستقبل مرضاهم وتعالجهم وفق أحدث النظم الطبية.

 

وقال الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الأورام بكفر الشيخ، إن هناك متابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للأعمال الجارية بالمركز، وتم تركيب المصاعد، والمركز في مراحله النهائية، لبدء تشغيله.

محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ السيسي كفر الشيخ الكهرباء جمال نور الدين

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