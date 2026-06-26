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وجه رسائل دعم لفضل شاكر.. وائل جسار يحيي حفلا ساهرا في القاهرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وجه رسائل دعم لفضل شاكر.. وائل جسار يحيي حفلا ساهرا في القاهرة

وائل جسار
وائل جسار

أحيا النجم اللبناني وائل جسار، مساء أمس، حفلا غنائيا مميزا في القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير من محبيه وعدد من أبناء الجاليات العربية، بحضور المنتج تامر عبدالمنعم الذي حرص على التواجد ومتابعة الحفل.

بدأ وائل جسار الحفل بتحية خاصة للجمهور المصري، معربا عن سعادته الكبيرة بالغناء في مصر، كما وجه تحية للحضور من مختلف الجاليات العربية، مؤكدا اعتزازه بالمحبة التي تجمع الشعوب العربية.

وخلال الحفل، حرص جسار على توجيه رسالة دعم إلى المطرب فضل شاكر، متمنيا له الشفاء العاجل، كما أعرب عن أمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية المتأهلة إلى بطولة كأس العالم، متمنيا لها تحقيق نتائج مشرفة وإسعاد الجماهير العربية.

وقدم وائل جسار باقة من أشهر أغانيه التي أشعلت أجواء الحفل، من بينها "بتوحشيني" و"مشيت خلاص"، بينما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغنية "ظروف معنداني"، مرددا كلماتها معه في مشهد عكس حالة الانسجام بينه وبين الحضور.

كما فاجأ جسار جمهوره بتقديم تحية خاصة للفنان جورج وسوف، حيث أدى أغنية "خسرت كل الناس"، التي لاقت استحسان الجمهور. 

وائل جسار

من جهة أخرى، انضم النجم اللبناني وائل جسار لقائمة نجوم إحدى شركات الصوتيات والمرئيات الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني.

ووقع  الفنان وائل جسار، عقدا فنيا مع الشركة، لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة.

من جهته، أوضح وائل جسار أن هذا التعاون سيثمر بلا شك عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي.

وكشف جسار عن بدئه تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، ضمن التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبا.

أغاني وائل جسار

وفي شهر فبراير 2025، طرح الفنان وائل جسار، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “100 إحساس جديد” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وتقول كلمات الأغنية: "بحبك موت حبيبي، مش بحبك بس أنا، معاك بجد بنسى أى كلمة قولتها، رجعت معاك لواحد عنده 16 سنة".

كما طرح وائل جسار، أغنية "كل وعد"، وهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساچ وماستر وسام عبد المنعم.

وائل جسار أغاني وائل جسار فضل شاكر

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