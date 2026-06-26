بسبب وعكة صحية .. آيدا القصي تعتذر عن تقديم حفل افتتاح مهرجان أفلام السعودية

اعتذرت آيدا القصبي عن تقديم حفل أفتتاح مهرجان الأفلام السعودي، بعد عرضها لوعكة صحية.

وقالت آيدا القصي عبر منشور علي موقع إنستجرام : بعد دقائق فقط من الإعلان عن تقديمي لحفل مهرجان الأفلام السعودي، تعرّضت لخلع و كسر في الكاحل. واليوم، ولله الحمد، أُجريت العملية بنجاح، وأنا الآن أبدأ رحلة التعافي.

وتابعت: كان يؤلمني أن أعتذر عن المشاركة، لكن الحمد لله على كل حال. أشكر كل من سأل واطمأن وأرسل دعوة طيبة.

وإضافت: أحيانًا تذكرنا الحياة كم هي هشّة خططنا، وأن علينا أن نستقبل ما يأتي بالرضا والامتنان.

آيدا القصبي: أتمنى للمهرجان وكل المشاركين أيامًا جميلة وناجحة، وإلى لقاء قريب بإذن الله.