تفاصيل تحقيقات النيابة في سرقة مليوني جنيه من شركة أدوية ببولاق الدكرور

باشرت النيابة المختصة بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة سرقة مليوني جنيه من خزينة إحدى شركات الأدوية بمنطقة

بولاق الدكرو⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ر، عقب ضبط متهمين يُشتبه في تورطهما في ارتكاب الجريمة، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد مسؤولي شركة الأدوية، يفيد باكتشاف كسر خزينة الشركة عقب انتهاء إجازة العاملين، واختفاء مبلغ مالي يُقدر بمليوني جنيه، إلى جانب سرقة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.

وأوضحت التحريات، التي اعتمدت على فحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين لهما معلومات جنائية، كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الشركات والمتاجر باستخدام مفاتيح مصطنعة لفتح الأبواب دون كسرها.

وبضبط المتهمين ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المبلغ المالي المستولى عليه، كما اعترفا بالتخلص من جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بإلقائه في مياه نهر النيل لإخفاء معالم الجريمة.

وأمرت النيابة المختصة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف جميع ملابسات الواقعة.