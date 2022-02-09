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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعاء سهيل : الإرادة والعزيمة أهم أسلحة إنقاص الوزن |فيديو

دعاء سهيل خبيرة التغذية
دعاء سهيل خبيرة التغذية

قالت دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن نصف الشعب المصري يعاني من زيادة في الوزن، وما يصاحبها من أضرار، معقبة: "السمنة مرض ومُسببة لـ 44 مرضا"، منها السكري، وأمراض في العظام.

 

وأضافت دعاء سهيل، خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلة: "من يغفل عن زيادة وزنه اليوم .. غداً هو عُرضة لأمراض أُخرى .. حيث إن مريض السمنة هو الأرض الخصبة لتبعيات ما بعد السمنة".

 

وتابعت خبيرة التغذية العلاجية أنها تدرك سيكولوجية المريض نظراً للحالات التي عالجتها وساعدتها في فقدان الوزن، معقبة: "أنا عارفة ما يعاني به مريض السمنة، نفسياً، وصحياً .. لذلك كل حالة لها طريقة تعامل معينة ".

 

ونوهت دعاء سهيل ، بأن الإرادة والعزيمة من أهم أسلحة إنقاص الوزن إضافة لعوامل أخرى، متابعة أنه يجب أن يكون لدينا وعي بخطورة السمنة على صحة الإنسان.

 

انقاص الوزن التغذية العلاجية دعاء سهيل سيكولوجية المريض اخبار توك شو

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