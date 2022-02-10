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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رغم الضغوط الجديدة.. استقرار أسعار النفط عند 90 دولارا

استقرار أسعار النفط
استقرار أسعار النفط عند 90 دولارا

استقرت أسعار النفط عند نحو 90 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022،  لكن احتمال زيادة الإمدادات من إيران والولايات المتحدة أبقى ضغوطا على الأسعار.

ونزل سعر العقود الآجلة على خام برنت 36 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 90.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:50 بتوقيت غرينتش، وهبط سعر خام تكساس الأميركي 43 سنتا أو 0.4% إلى 88.93 دولار للبرميل. 

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وتراجع الخامان بنسبة 2% أمس الثلاثاء مع استئناف واشنطن لمحادثات غير مباشرة مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق إلى رفع العقوبات الأميركية عن صادرات النفط الإيرانية وإضافة إمدادات سريعة إلى السوق لكن ما زالت هناك قضايا لم تحل.

وتأثرت الأسواق كذلك بأحدث تقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي زادت توقعاتها لإنتاج الخام الأميركي إلى 11.97 مليون برميل يوميا في المتوسط هذا العام، وعلى جانب آخر بدا أن المخاطر السياسية تراجعت اليوم الأربعاء وفقا لعدة محللين.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء إنه يعتقد أن هناك خطوات يمكن اتخاذها لتخفيف تصعيد الأزمة بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودعوته لجميع الأطراف بالهدوء، لكن بيانات المخزونات الأميركية حدت من أثر الضغوط الخافضة للأسعار.

فقد انخفضت المخزونات الأميركية من الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي وفقا لمصادر من السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي.

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