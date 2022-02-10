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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على فرصة للدراسة خارج مصر للعام الدراسي 2022 /2023..عبر هذا الرابط

منح
منح

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء التقدم لمنح حكومة التشيك للعام الدراسي 2022 /2023.

وأفادت الإدارة بأن هذه المنح مخصصة لجمع المادة العلمية اللازمة لدرجة الدكتوراه ومدتها عام، أما المهمات العلمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه تصل مدتها إلى خمسة أشهر، وذلك في المجالات الآتية: (الهندسة –  العلوم الأساسية –  الفيزياء النظرية والتطبيقية –  اللغة التشيكية وآدابها).

وأشارت إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 29 مارس 2022، علمًا بأنه يشترط للتقدم للمنحة أن يكون المرشح مصري الجنسية ومن معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو  المراكز البحثية، وأن يشغل المتقدم لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها بإحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، كما يشترط للمتقدم لجمع المادة العلمية ألا يزيد مدة تسجيله لدرجة الدكتوراه بالوطن عن ثلاث سنوات عند التقدم للمنحة.

وأكد أن تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله أى جهة أخرى ) استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب التشيكي طبقًا للبرنامج التنفيذي الموقع بين الجانبين لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب، بالإضافة إلى تذاكر السفر ذهابًا وعودة، وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات.

الأعلى للجامعات الخاصة: الطالب يسجل بياناته بالتنسيق علي مسؤليته الشخصية

وأوضحت المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة  : ( 2 نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية معتمدة، وخطاب ترشيح من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأية منحة أو بعثة أخرى، وكذا عدم حصول المتقدم على أية منحة أو مهمة علمية، وكتابة استمارة التقدم للمنحة والمتاحة إلكترونيًا من الجانب التشيكي.

وللتعرف على المزيد من المعلومات والمستندات المطلوبة يمكن الدخول على موقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات التالي :
https://cdm.edu.eg/cdm/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1-5/

وأضاف التقرير أن تسليم المستندات والوثائق في العنوان التالي : 4 شارع إبراهيم نجيب جاردن سيتي – قصر العيني ـ الدور الثاني ـ القاهرة، ولا يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد الإلكتروني، أو عن طريق البريد.

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح حكومة التشيك منح للعام الدراسي 2022 2023 منح مخصصة لجمع المادة العلمية اللازمة لدرجة الدكتوراه اخبار التعليم

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