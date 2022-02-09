أحمد موسى: المواطن يتساءل لماذا ارتفعت أسعار الدواجن والأسماك.. فيديو

رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يحرص دائما على رصد أسعار السلع في الأسواق الشعبية، معلقًا أرجو من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير التموين الدكتور على المصيلحي، الاهتمام بكلام المواطنين وشكاويهم من ارتفاع الأسعار»، مردفا «أحب المسؤول يسمع صوت الناس، فيه ناس بتشتكي من ارتفاع أسعار الفراخ والأسماك، ومش قادرة تجيب لحمة».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، «هل دخل المواطن الذي يعمل بشكل يومي ويحصل على 100 جنيه سيستطيع التوفير منها، صوت المواطن بيرن في وداني، لماذا ارتفعت أسعار الدواجن والأسماك رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي»، مضيفا «زيادة السكان يضاعف من المسؤولية، المواطن جزء من المشكلة بسبب تجريف الأراضي الزراعية، والبناء عليها منذ 2011، يجب أن يكون لدى المواطن مسؤولية، ويعرف نتائج البناء على الأراضي ».

وأكمل: «تخيل أنت عملت إيه في نفسك وبلدك، الدولة تنفق المليارات في المشروعات الزراعية، هل فيه رعب وانفجار سكاني في العالم زي اللي بيحصل عندنا»، معلقا «عدد سكان القاهرة 10 ملايين، لازم نخلي بالنا ونواجه الحقيقة، كلنا مسئولين عن الأزمة».



