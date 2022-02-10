السجيني: لن يتم تشريد مستأجر من مسكنه بمشروع قانون الإيجار القديم ..فيديو

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة لا تملك إصدار قرار بتشكيل لجنة حكومية برلمانية ولكن ملف الإيجار القديم عبارة عن دعوة من رئيس مجلس الوزراء لعدد من قيادات البرلمان، مؤكدا أنه ملف خاص بالمواطنين وعبارة عن "قضية وطن".

وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي"، أنه لن يتم تشريد مستأجر من مسكنه في مشروع قانون الإيجار القديم ونسعي إلي وضع تشريع جديد يحدث التوازن بين المالك والمستأجر فيما يخص الإيجار القديم .

وأوضح أن هناك مقترحات تم تقديمها بشأن ملف الإيجار القديم، مؤكدا أن الدولة لا تريد إحداث ضرر للمستأجر أو المالك .

ومن جانبه تابع شريف الجعار، رئيس لجنة الدفاع عن مستأجري مصر، إن المستأجرين مستعدون لتحمل مصاريف صيانة العقارات وقدمنا مذكرة تتضمن حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم .