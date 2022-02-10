بنمو 202%.. صادرات الفراولة المجمدة المصرية تسجل 10 مليون دولار للسوق الأمريكى 2021

قال تميم الضوي نائب المدير التنفيذى بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن صادرات الفراوله المجمدة المصرية حققت اعلى قيمة نمو في الصادرات إلى الولايات المتحدة الامريكية في عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، حيث احتلت المركز الأول بقيمة زيادة في الصادرات 10 مليون دولار ونسبة زيادة 202%

وأشار الضوى إلى أنه في المركز الثاني جاءت محضرات الخضر والمعلبات بقيمة زيادة في الصادرات 9 مليون دولار ونسبة نمو 69%، في المركز الثالث المولاس والعسل الأسود بقيمة زيادة 8 مليون دولار ونسبة نمو 143%

وفي المركز الرابع الخمائر بقيمة زيادة قدرها 7 مليون دولار ونسبة نمو 221%، النباتات الطبية والعطرية بقيمة زيادة في الصادرات 6 مليون دولار ونسبة نمو 19%

و الخضار المخلل بقيمة نمو بلغت 5 مليون دولار ونسبة نمو 215%، البصل المجفف بقيمة صادرات 4.3 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 4 مليون دولار ونسبة نمو 796%

