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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صادرات بـ 2.25 مليار دولار.. الزراعة: مجهودات كبرى لزيادة الإنتاج الحيواني والسمكي والزراعي

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قال محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن  الدولة تبذل مجهودات كبيرة لزيادة القدرة الإنتاجية من خلال التوسعات الأفقية باستصلاح أراضي للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة “دي إم سي“،: ”هناك اهتمام كبير بمراقبة الجودة ومعامل وزارة الزراعة معظمها حاصلة على أعلى الشهادات الدولية في معايير الجودة ”.

وتابع محمد القرش: "الدولة المصرية تبذل جهود لتطوير قطاع الانتاج الداجني والزراعي والسمكي، ولدينا اكتفاء ذاتى فى عدد كبير من المنتجات الزراعية في محاصيل الخضر والفاكهة".

وعن اعتماد 12 منشأة لتصدير  الأسماك لروسيا، قال محمد القرش:" لدينا التزام بمعايير جودة ومواصفات قياسية عالمية ونراعي التوصيات التي تتواجد في بعض الدول في ظل الالتزام بعمليات فحص العينات والالتزام بمعايير الأمان والحفاظ على جودة المنتج في المزارع السمكية".

وتابع محمد القرش: "قطاع الزراعة يثمل  خمس الصادرات السلعية المصرية وحجم الاستثمارات  كبير  في قطاع الزراعة"، مضيفا:" إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية 5.6 مليون طن بما يعادل أكثر من 2.25 مليار دولار ".

الزراعة الانتاج الزراعي الثروة السمكية اخبار التوك شو مصر

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