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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صدفة.. مجدي صابر يحكي كواليس تأليف مسلسل الرجل الآخر لنور الشريف

الكاتب والمؤلف الكبير،
الكاتب والمؤلف الكبير، مجدي صابر

قال الكاتب والمؤلف الكبير، مجدي صابر، إنه عندما تم عرض "حارة المحروسة" عام 1996 أو 1997 كان نجاحه ساحقا، معقبا: "لفت الإنتباه لإسمي وأعمالي".

وأضاف "صابر"، خلال حواره ببرنامج "كنوز مصر"، تقديم الإعلامي أيمن عدلي: "المنتج قالي أنه مفيش دولة فى العالم مبيعتلهاش المسلسل دا"، موضحا أنه بعد هذا العمل تعاقد معه على أكثر من عمل، بحيث لا يعمل خارج شركته.

وتابع أنه قام بتأليف مسلسل كوميدي مع محمد النجار، لافتا إلى أنه قام بالتأليف للعديد من الممثلين الكوميدين، ومنهم هاني رمزى ومحمد هنيدي وعلاء ولي الدين وحنان ترك وعبد المنعم مدبولي.

وأشار إلى أن مسلسل الرجل الأخر هو أول مسلسل يقوم بتأليفه للتليفزيون مباشرة، حيث أن اعماله السابقة كانت عن روايات خاصة به، قائلا: "جه بالصدفة .. وكنت فى مكتب واحد من أهم المنتجين فى مصر وكنت براجع لقصة وسالني قولتله عندي موضوع لصديق ليا وهو منتج أخر.. سألني اسمه اي وقرأ الورق.. وبعدين قالي هنروح بيه للأستاذ نور الشريف وواثق ان المسلسل هيعجبه".

 

مجدي صابر حارة المحروسة مسلسل كوميدي حمد هنيدي علاء ولي الدين مسلسل الرجل الآخر

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