استقرار الدولار الأسترالي والنيوزيلندي مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية

تشبث الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بالمكاسب التي حققاها في الآونة الأخيرة، حيث لم يطرأ عليهما أي تغيير يذكر قبيل إعلان بيانات التضخم الأميركية.

كما جرى تداول الدولار الأسترالي في أحدث تعاملاته عند 0.71 دولار أميركي، وهو ما يقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

كما سجل الدولار النيوزيلندي 0.668 دولار، وكان قد اقترب من أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.669 دولار في 9 فبراير، إضافةً إلى تداول الين الياباني مقابل 115.61 دولار، مع استقرار الجنيه الاسترليني عند 1.353 دولار.



هذا واستقر مؤشر الدولار عند 95.561، بعد أسبوعين من التقلبات، كما سجل اليورو 1.1423 دولار منخفضاً هذا الأسبوع بعدما قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الاثنين إنه لا توجد حاجة لتشديد كبير للسياسة النقدية، واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.353 دولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية فقد استقرت بتكوين عند 44200 دولار، أقل بقليل من أعلى مستوى في خمسة أسابيع سجلته في الـ 8 من فبراير.