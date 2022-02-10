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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائد بورجوس: "سلة الزمالك" يمتلك لاعبين مميزين والملعب سيحدد الفائز بيننا

صدى البلد

تحدث فيتور بينيت، أحد قادة فريق السلة لنادي بورجوس الإسباني، عن استعدادات فريقه لبداية مشواره ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في مصر عندما يواجه نادي الزمالك غدًا، الجمعة، في الدور نصف النهائي.
يشار إلى أن كأس العالم لأندية السلة ستنطلق غدًا 11 فبراير فى صالة الدكتور حسن مصطفى بمشاركة أندية “الزمالك، وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا، وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية، وليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA”.

وقال “بينيت”، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح اليوم الخميس، جئنا إلى هنا لنرى كيف تزداد المسابقة قوة، وسنواجه الزمالك من أفريقيا الذي سيلعب بوجود دعم جماهيري وإعلامي كبير، جميع الفرق لديها فرصة للفوز باللقب، وفي النهاية نحن جئنا لتحقيق الفوز باللقب.
وأضاف “الزمالك لديه عدد كبير من الجماهير التي تدعمه، وفرصة جيدة بالنسبة إلينا أن نجد أنفسنا في مواجهة الفريق المضيف ويقع علينا الضغط منذ البداية”.
وتابع “حدثت بعض التغييرات في صفوف فريقنا، وتولى مدرب جديد المهمة، كما حدث تغيير في بعض اللاعبين، ولكن كل هذا يدفعنا للأمام كي نستمر، وننافس على البطولات، ونشكر جماهيرنا التي جاءت إلى مصر لمساندتنا”.

وأكد أن الزمالك لديه عدد من اللاعبين المميزين، وأعرف بعض اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق مؤخرًا للمشاركة معه في البطولة، ولكن في النهاية الأداء داخل أرض الملعب هو من يرجح كافة فريق على آخر، ولكنها ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد.

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