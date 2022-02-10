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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مفاجئة ..شقيقة بسنت تحاول التخلص من حياتها:"نفسيتي تعبت لوفاه اختي "

صورة أرشيفية بسنت
صورة أرشيفية بسنت

شهدت قرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم محاولة نيرة  شقيقة" بسنت خالد شلبي" 18 سنة  الطالبة في الصف الثاني الثانوي والمعروفة إعلاميا ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربيه على محاولة التخلص من حياتها بتناولها مادة فسفورية  "حبة الغلة السامة" لمرورها بأزمة نفسية حادة ودخولها في نوبة اكتئاب.

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وجاءت تلك الأزمة  عقب اندلاع أزمة أسرية شهدت تراشق بالالفاظ بين الشقيقة الكبرى للضحية وبين عدد من أفراد أسرة المتهمين بشوارع قرية كفر يعقوب .


كما باشر أسرة" شلبي" نقل الفتاة إلى مستشفى طنطا الجامعي ومحاولة اسعافها.

ونجح فريق طبي  من الأطباء من إنقاذ الشقيقة الكبرى للضحية وتوفير كافة الرعاية الصحية والطبية وتم خروجها من المستشفي.

وأشار  عبدالله ابو المجد محامي أسرة.  بسنت أنه حال  تواجد الشقيقة الكبرى "نيرة . خ"  بأحد شوارع القريه من أجل شراء وجبات الإفطار  نسبا مشادات كلامية  بالالفاظ بينها وبين بعض أفراد أسرة  المتهمين من السيدات.

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وكشف "ابوالمجد"أن شقيقة الضحية بسنت ضحية الإبتزاز الإلكتروني بالغربية، أنها فوجئت باحدي السيدات من أسرة أحد المتهمين، توجه لها كلاماً فيه سب وقذف على شقيقتها، ومنها " دي لها 80 صورة منتشرة في القرية" ، " كان بمزاجها" وهو ما أثار غضب واستياء شقيقة بسنت، ودفعها للرد عليها وحدث تراشق بالالفاظ، وتدخل العقلاء المتواجدين، وتم السيطرة على الموقف، ومطالبة شقيقة بسنت بالانصراف.

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