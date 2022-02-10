حكيم يطرح أغنية كله راح.. فيديو

طرح نجم الأغنية الشعبية حكيم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "كله راح"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات صلاح مندى، وألحان هانى فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا، وميكساج وماستر أحمد جودة، وتخطت الاغنية ال١٠٠ الف مشاهدة بعد ساعات من طرحها

وكان قد ونشر حكيم البرومو الرسمي لأغنية "كله راح" وعلق عليها قائلا: "قريبا كله راح"، كما اقتصر البرومو التشويقي على كلمة واحدة فقط وهي زمان.

حفل ستاد الهوكى

أشعل الفنان حكيم، حفله بإستاد الهوكي وسط حضور آلاف من معجبينه ومحبينه.

وقدم حكيم خلال الحفل عددًا من الاستعراضات الجديدة، و12 أغنية جمعت بين الحديث والقديم من أغانيه.

كما قدم حكيم في الحفل عدد من الإستعراضات الجديدة الذي سيحضره الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار وتم تجهيز المسرح بأحدث التقنيات العالمية.

وشارك حكيم مؤخراً فى احتفالات العيد الوطني الـ50 للإمارات، حيث قدم أغنية بعنوان "الجنة في الإمارات"، حيث صور الأغنية على طريقة الفيديو كليب في أجواء الإمارات الساحرة والتي تظهر سحر وجمال دولة الإمارات التي أصبحت مقصدا سياحيا مهما لكل دول العالم، والأغنية كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع طارق عبد الجابر وإخراج حسام الحسيني.