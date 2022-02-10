الطقس الآن.. أجواء شديد البرودة وصقيع على عدة مناطق بالبلاد

يشهد الطقس الآن، انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، لتسود أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد .

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول درجات الحرارة على مختلف مناطق البلاد، خلال الطقس الآن، تكون على القاهرة الكبرى والوجه البحري 10 درجات، والسواحل الشمالية 9 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تسجل 14 درجة، بينما تنخفض بشكل كبير على محافظات شمال الصعيد لتصل 5 درجات، بينما جنوب الصعيد تسجل 10 درجات.

الطقس الآن

الطقس الآن

واعتبارا من الطقس غدا الجمعة، تشهد الأحوال الجوية، استقرارا في حالة الطقس على معظم أنحاء البلاد، يصاحبها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 لـ 4 درجات مئوية.

ويشهد الطقس الآن، وغدا الجمعة، نشاط للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحب ذلك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء أيضا.

الطقس الآن.. أما حالة الطقس من السبت حتى الاثنين، تواصل استقرارها أيضا على البلاد، حيث يظل نشاط الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الآن

الطقس الآن.. وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال من غدا الجمعة، حتى يوم الاثنين القادم من منتصف الأسبوع، تكون كالتالي:

الطقس الآن

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 18 لـ 20 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 18 لـ 19 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 21 لـ 23 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 19 لـ 21 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 21 لـ 26 درجة

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن الطقس الآن، وحالة الطقس غدا، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، يظل بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس غدا، ليلا، شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.