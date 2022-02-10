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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن الحكيم: الكثير من كبار قراء القرآن الكريم كانوا يستمعون لأغاني أم كلثوم.. فيديو

أيمن الحكيم
أيمن الحكيم

 حل الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، مؤلف كتاب "مزامير القرآن"، ضيفا على الإعلامية "لبنى عسل"، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

وقال "أيمن الحكيم"، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام شهد إقبالا كبيرا من الجمهور المصري والعربي، لافتا إلى أن الشريحة الأكبر من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب كانت فى الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 12 إلى 25 عامًا، وهؤلاء هم قوة مصر فى المستقبل، وتكشف مدى ثقافة الشباب المصري.


وأضاف: "الكثير من كبار قراء القرآن الكريم كانوا يستمعون لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم"، متابعا: "لدينا مدرسة متفردة من التلاوة وهي مدرسها فيها المزيكا المصرية".

وأشار: "التجويد المصري كله مزيكا، والكتاب يركز على جانب مهم وهو علاقة القراء بالمزيكا، وتحليل صوتهم من ناحية مساحة الصوت والمقامات وتحليل الأداء الصوتي"، مؤكدا: "اكتشفت أن جميع المشايخ من عشاق أم كلثوم، وكانت صديقة لهم، حيث أنها كانت جارة الشيخ مصطفى إسماعيل في الزمالك".

وأوضح: "الكثير من قراء القرآن الكريم في مصر درسوا المقامات الصوتية والغنائية، ولهذا نجد أن الشيخ عبد الباسط حمودة حضر حفلا موسيقيا لأم كلثوم في مسرح الأزبكية".

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