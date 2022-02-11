الزراعة: نهدف لمنع حالات التعدي على الأراضي الزراعية.. فيديو

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن القرارات التي صدرت اليوم بشأن التعدي على الأراضي الزراعية تأتي بهدف ردع التعدي على الأراضي الزراعية.



وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "كان هناك انخفاض في التعدي على الأراضي الزراعية خلال العام الماضي، ولكن نهدف حاليا إلى منع ظاهرة التعدي على الأرضي الزراعية نهائيا".

وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة،: “المنيا والبحيرة والشرقية كانت ضمن أكثر المحافظات تعديا على الأراضي الزراعية”.