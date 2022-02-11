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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

استمرار فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة

فعاليات الدورة الثانية
فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر التمكين الثقافي

استمرت فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر التمكين الثقافي لذوي الإحتياجات بعنوان "دور مؤسسات المجتمع في حماية وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا" الذي نظمته الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الباحث مسعود شومان، وتولي رئاسته د. مسعد عويس، وامانته ممدوح أبو يوسف.

 

أقيمت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر بقصر ثقافة الجيزة، تضمنت الجلسة البحثية الثالثة وتمت مناقشة ثلاثة أبحاث الأول بعنوان "استراتجيات تنمية توجه الفتاة ذات الإعاقة نحو المستقبل في ظل جائحة كورونا" للدكتور سلامة منصور الذي أكد في بحثه على ضرورة الأهتمام بتنمية توجه ذوي الإعاقة عموماً والفتيات خصوصاً نحو المستقبل، وحمايتها من آثار الإصابة بفيرس كورونا.

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أما البحث الثاني بعنوان "سبل تحقيق جودة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم في مواجهة جائحة كورونا وما بعدها "للدكتور أحمد مصطفى شلبى الذي أشار في بحثه إلي مجموعة من التدابير العلمية المرتبطة بمفهوم جودة الحياة، وأن هذه التدابير تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للعديد من القطاعات (الصحة، الشباب والرياضة، الجمعيات الفاعلة والمتخصصة).

 

ثم قدم الباحث اشرف عبد القادر تجربته الخاصة كنموذج لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في مجال التعلم في بحث بنفس المعني، حيث عرض الباحث تجربته الشخصية منذ إصابته بإعاقة سمعية، مرورا بتجربته مع مبادرة منصة كورسيرا التعليمية، إلي حصوله علي 15 دورة متقدمة تتعلق بالذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات، أدار الجلسة د. ربيع شكري سلامة.


وفي الجلسة البحثية الرابعة تمت مناقشة أربعة أبحاث الأول بعنوان "الآثار الاجتماعية السلبية والايجابية المترتبة علي جائحة فيروس كورونا" للدكتور مدحت أبو النصر الذي أوصي في بحثه بضرورة إجراء البحوث والدراسات العلمية وخاصة الميدانية رصد الآثار الاجتماعية السلبية والايجابية المترتبة على جائحة كورونا.

 

وفي بحث للدكتور أحمد حسانين بعنوان" تداعيات أزمة كورونا علي ذوي الاحتياجات الخاصة من وجهة النظر الطبية" حيث أكد علي تضرر ذوي الاحتياجات الخاصة من فيروس كورونا بدرجة اكبر من الفئات الأخري ممثلة في الإجراءات الاحترازية.

 

وفي بحث بعنوان "رؤية مستقبلية للرياضة كوسيلة للوقاية من الأمراض" للدكتور مسعد عويس الذي دعي إلي اهمية ممارسة الرياضة لكل الفئات لأنها تحمي من المرض وبخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما دعي إلي ضرورة مساندة أسرهم مادياً ومعنويا ومجتمعيا، وفي البحث الأخير للدكتورة أمل عبد الكريم بعنوان" الآثار السلبية لفيروس كورونا علي ذوي الاحتياجات الخاصة" حيث رصدت الآثار السلبية للجائحة قي النواحي الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية.


وفي ختام الجلسة كرم المؤتمر د. احمد حسانين نقيب أطباء الجيزة ومستشار وزير الصحة باهدائه شهادة تقدير قصور الثقافة.

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