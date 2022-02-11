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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ولدين وبنت.. عشرينية تضع ثلاثة توائم عقب عُقم سنوات عديدة في سوهاج

صدى البلد

وضعت ربة منزل عشرينية ثلاثة توائم، عقب مُعالجتها من العُقم التي كانت تُعاني منه لعدة سنوات بعد زواجها، حيث كانت تنتظم في متابعتها مع الطبيب المُعالج منذ بداية حملها وحتى الوضع بإحدة المستشفيات الخاصة بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وقال الدكتور حسام عبدالهادي، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، إن المستشفى استقبلت العشرينية فرحة جمال، ابنة قرية عرب الصبحة بالمركز، عقب إصابتها بألم شديد بسبب ضغط الأجنة على عُنق الرحم.

وأوضح "عبدالهادي" أنه تم متابعة المريضة منذ بداية أيام الحمل بعد تعثر الحمل في بدايته وصرف العلاج اللازم لتخطي المرحلة الأولى، والتي وصفت بالالتهابات، وعقبها المتابعة الشهرية للحمل حتى الشهر الثامن من الحمل.

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وأكد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، أن العملية كللت بالنجاح والتوفيق حيث وضعت توائمها، 2 ذكور وانثي، مضيفاً انه لم يتم وضع المواليد بالحضانة، وهم بصحة جيدة يتلقون المتابعة اللازمة.

وأضاف أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة للأم ابنة 22 عامًا، ومن ثم دخولها إلى غرفة العمليات بعد مُلاحظة بعض التغييرات في حالتها؛ ما استدعى تدخل الفريق الطبي للقيام بالعملية القيصرية، وضم الطاقم الطبى كلا من الدكتور مدحت  طبيب بقسم التخدير، والدكتور مصطفى أحمد حارث ، طبيب أطفال، ومجموعة التمريض على رأسهم سحر حسني.

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سوهاج الع قم الحمل توأم توائم

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