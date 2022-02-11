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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان لبني .. شاهد أحدث ظهور لـ رزان مغربي عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة رزان مغربي صورة جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت رزان مغربي بإطلالة جذابة مرتدية فستان طويل باللون اللبني مما أثار إعجاب متابعيها.

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يذكر أن رزان مغربي شاركت في بطولة فيلم “صابر وراضي” بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دورا جديدا لم تقدمه من قبل وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

 

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

 

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