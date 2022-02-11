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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"التراث الإماراتي وأهمية إحيائه" في ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات بجامعة المنصورة

ملتقى الصداقة الدولي
ملتقى الصداقة الدولي

شاركت بعثة الدولة لدى مصر وبالتعاون مع ملحقيتيها للتعليم وعلوم التكنولوجيا في ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات بجامعة المنصورة بحضور رئيس الجامعة وعدد من رؤساء الجامعات وقيادات وطلاب الجامعات المصرية من الوافدين والمصريين، وتضمنت مشاركة البعثة كلمة عكست حرص الدولة على التراث الإماراتي وأهمية إحيائه، وتضمنت أيضا الجناح الإماراتي الذي اطلع عليه الزوار والطلبة المشاركون من مختلف الجامعات المصرية والطلبة الوافدين.

و أكد خلال المشاركة صالح السعدي، رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العامة على حرص الدولة على الجانب التراثي الذي يعكس تاريخ الإمارات، وقد كرمت جامعة المنصورة الجناح الإماراتي المشارك، وتسلمت درع الجامعة إيمان علي الحوسني- الملحق الفني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بالسفارة.

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ملتقى الصداقة الدولى جامعة المنصورة التراث الإماراتي صالح السعدي إيمان علي الحوسني

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