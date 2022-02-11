"التراث الإماراتي وأهمية إحيائه" في ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات بجامعة المنصورة

شاركت بعثة الدولة لدى مصر وبالتعاون مع ملحقيتيها للتعليم وعلوم التكنولوجيا في ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات بجامعة المنصورة بحضور رئيس الجامعة وعدد من رؤساء الجامعات وقيادات وطلاب الجامعات المصرية من الوافدين والمصريين، وتضمنت مشاركة البعثة كلمة عكست حرص الدولة على التراث الإماراتي وأهمية إحيائه، وتضمنت أيضا الجناح الإماراتي الذي اطلع عليه الزوار والطلبة المشاركون من مختلف الجامعات المصرية والطلبة الوافدين.

و أكد خلال المشاركة صالح السعدي، رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العامة على حرص الدولة على الجانب التراثي الذي يعكس تاريخ الإمارات، وقد كرمت جامعة المنصورة الجناح الإماراتي المشارك، وتسلمت درع الجامعة إيمان علي الحوسني- الملحق الفني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بالسفارة.

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