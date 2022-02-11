مصرع شاب داخل شقة فى ظروف غامضة بالشرقية

لقى شاب فى العقد الثالث من العمر مصرعه فى ظروف غامضة بمركز ومدينة ابو كبير التابعة لمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة ابو كبير بمحافظة الشرقية بلاغا بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر فى ظروف غامضة، وتتولى الجهات التحقيق فى الواقعة.

على الفور وجهت الأجهزة الأمنية فور وردود بلاغ لمركز شرطة ابو كبير بسرعة التحرك لكشف ملابسات العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 31 عاما ويدعي محمود . م وشهرتة "سيكا" ومقيم باحد المساكن الشعبية بمفارق متولى التابعة لذات المركز.

وباجراء المعاينة الأولية لم يستدل بأن هناك شبه جنائية أم لا فى الواقعة، وتتولى الجهات المعنية التحقيق فى الواقعة، وتواصل جهودها المستمرة لفك لغز العثور على جثة الشاب .

تم التحفظ على الجثة بالمستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة، كما إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و تحرير محضر.