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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حادثة الفرار من سجن جلبوع..

مصلحة السجون تقر سياسة جديدة للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين

مصلحة السجون تقر
مصلحة السجون تقر سياسة جديدة للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين

ذكرت قناة "كان العبرية، اليوم الجمعة، أن مصلحة السجون الإسرائيلية قررت اتباع سياسة جديدة فيما يتعلق بظروف حبس الأسرى الفلسطينيين، عقب حادثة الفرار من سجن جلبوع قبل عدة أشهر.

وأوضحت القناة، أن مصلحة السجون قررت عدم السماح بأن يتواجد في ذات الزنزانة أسرى يُعتقد بأنهم قد يحاولون الفرار.
 

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وقررت أيضًا، أن يتم نقل هؤلاء الأسرى من زنزانة إلى أخرى كل أربعة أشهر وليس مرة في نصف العام كما هو معمول به.

وكان ستة أسرى فلسطينيين فرّوا من سجن جلبوع فجر يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 الماضي، عبر نفق حفروه في زنزانتهم، وهم: (محمد العارضة ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل انفيعات).

وأعادت إسرائيل اعتقالهم بعد عملية مطاردة استمرت حوالي أسبوعين، شارك فيها شرطة حرس الحدود وجهاز "الشاباك" والجيش الإسرائيلي.

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