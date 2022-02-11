بتأكلهم بقسماط.. هالة صدقى تطعم "جمال" على الطريق| فيديو

نشرت الفنانة هالة صدقى، فيديو مع صديقتها وهى تحثها على إطعام الجمال المتواجدة علي الطريق، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وظهر خلال الفيديو، حرص هالة صدقى على منح الجمال أكبر قدر من الطعام الذى كان عبارة عن "بقسماط" متواجد معها في السيارة.

وعلقت هالة صدقى، قائلة: “ـعرفكم بچيچي صاحبتي وحبيبتي وأختي وضحيتي في الحياة، كل سنة وأنتي طيبة وتدمري الكورونا”.

وكانت آخر أعمال هالة صدقي الفنية هو مسلسل «ليه لأ» العام الماضي الذي كان من بطولة أمينة خليل، وشيرين رضا، محمد الشرنوبي، وهاني عادل، ومن تأليف مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.