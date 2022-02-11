1.8 مليون طن موالح تصدير .. شحنات البرتقال تنتظر دخول روسيا .. نجاح جهود السفارة بموسكو في تسوية الأزمة | تفاصيل

السفارة المصرية في موسكو تنجح في حل أزمة شحنات البرتقال المصري

السفير نزيه النجاري: بحثنا الجوانب الفنية وتم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة لإيجاد حل للمسألة

ارتفاع واردات روسيا من حاصلات الزراعية المصرية إلى 489 مليون دولار

الإجراءات الاحترازية كلمة السر في تعليق صادرات البرتقال المصري إلى روسيا

نجحت اليوم جهود السفارة المصرية في موسكو والمكتب التجاري التابع لها اليوم في تسوية مشكلة نفاذ صادرات البرتقال المصرية إلى السوق الروسية، فيما يتابع المكتب التجاري للسفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو والحجر الزراعي مع روسيا، حل أزمة رفض شحنات من البرتقال المصري خلال الفترة الماضية، في انتظار دخول الأراضي الروسية.

وصدرت مصر أكبر كمية من المنتجات الزراعية في تاريخها العام الماضي، حيث بلغت أكثر من 5.6 مليون طن بزيادة قدرها 486.8 ألف طن عن العام السابق، واستحوذت الموالح على الصدارة بإجمالي بلغ 1.8 مليون طن.

جهود حل أزمة البرتقال المصري

وأعلن السفير نزيه النجاري سفير مصر في روسيا اليوم الجمعة، عن نجاح جهود السفارة والمكتب التجاري التابع لها اليوم في تسوية مشكلة نفاذ صادرات البرتقال المصرية إلى السوق الروسية، وتتابع السفارة الآن مع السلطات الروسية المعنية والشركات المصرية ومجالس التصدير عملية الإفراج عن الشحنات الموجودة في المواني والتي كانت في انتظار دخول الأراضي الروسية.

واجتمع السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، مع نائبة رئيسة الهيئة الفيدرالية للرقابة على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان ايرينا براجينا.

تم في اللقاء مناقشة أسباب فرض إجراءات احترازية مؤقتة بتعليق نسبة من صادرات البرتقال المصري إلى روسيا.

وصرح السفير نزيه النجاري بأنه تم خلال الاجتماع البحث بشكل مفصل في الجوانب الفنية ذات الصلة، حيث تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة لإيجاد حل لهذه المسألة.

وأوضح السفير المصري أنه تم خلال الاجتماع تأكيد الاهتمام المشترك من قبل الجانبين بالعمل على تسوية الأمر بأسرع ما يمكن، خاصةً على ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين البلديّن.

قامت السفارة في موسكو بإجراء عدة اتصالات وعقدت عدة اجتماعات بالفيديو كونفرانس مع المسؤولين والمعنيين في القاهرة بصادرات البرتقال لبحث الحلول المطلوبة، ونقل وجهة النظر المصرية للجانب الروسي.

وعلى الجانب الاخر، ارتفعت واردات روسيا من حاصلات الزراعية المصرية إلى 489 مليون دولار مقارنة بنحو 416 مليون دولار محققة نسبة زيادة قدرها 17.5%، بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة.

تصدير البرتقال

وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميًا في تصدير البرتقال بإجمالي صادرات يصل إلى حوالي 2 مليون طن سنويًا، ويتم تصدير البرتقال المصري إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وغيرها من الدول، بحسب بيانات رسمية.

وحققت صادرات مصر السلعية أعلى قيمة في تاريخها عام 2021 بلغت أكثر من 32 مليار دولار بنسبة نمو 26%، نتيجة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحقيق الاستفادة القصوى من المكاتب التجارية في الخارج وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، بحسب بيان رسمي.



أعلن السفير نزيه النجاري، سفير مصر في روسيا، نجاح جهود السفارة والمكتب التجاري التابع لها اليوم في تسوية مشكلة نفاذ صادرات البرتقال المصرية إلى السوق الروسية، وتتابع السفارة الآن مع السلطات الروسية المعنية والشركات المصرية ومجالس التصدير، عملية الإفراج عن الشحنات الموجودة في الموانئ، والتي كانت في انتظار دخول الأراضي الروسية.

الإجراءات الاحترازية كلمة السر

جاء ذلك، بعد أن اجتمع السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، أمس، مع نائبة رئيسة الهيئة الفيدرالية للرقابة على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، إيرينا براجينا.

وشهد اللقاء، مناقشة أسباب فرض إجراءات احترازية مؤقتة، بتعليق نسبة من صادرات البرتقال المصري إلى روسيا.

وصرح السفير نزيه النجاري، بأن الاجتماع تضمن البحث بشكل مفصل في الجوانب الفنية ذات الصلة، حيث تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة لإيجاد حل لهذه المسألة.

وأوضح السفير المصري، أنه تم تأكيد الاهتمام المشترك من قبل الجانبين بالعمل على تسوية الأمر بأسرع ما يمكن، خاصةً على ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين البلديّن.

وأجرت السفارة في موسكو، عدة اتصالات، وعقدت عدة اجتماعات بالفيديو كونفرانس، مع المسؤولين والمعنيين في القاهرة بصادرات البرتقال؛ لبحث الحلول المطلوبة، ونقل وجهة النظر المصرية للجانب الروسي.



الإفراج عن شحنات البرتقال المصري



وتلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري يفيد الإفراج اليوم عن شحنات البرتقال المصري المحتجزة في الموانيء الروسية وإلغاء الحظر المفروض علي بعض الشركات المصرية المصدرة للموالح.



ويأتي هذا تتويجا لجهود وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع السفاره المصرية ومكتب التمثيل التجاري في موسكو والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.



وكان القصير استقبل أمس السفير الروسي بالقاهرة وبحث معه أزمة احتجاز الموالح المصرية في الموانئ الروسية وطالبه بسرعة الإفراج عن الشحنات لانها تستوفي الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة من الحجر الزراعي الروسي .



ووجه القصير الشكر إلي السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو علي مجهوداته في التواصل مع هيئة حماية المستهلك الروسية من أجل حل الأزمة، كما أشاد القصير بجهود الحجر الزراعي المصري في التحرك الفورى والتفاوض مع الجهات الدوليه من أجل الحفاظ علي سمعة الصادرات المصرية .

مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في دعم الصادرات وحل أي مشاكل تواجه الشركات التصديرية.



وقام الحجر الزراعي بعقد العديد من الاجتماعات العاجله مع السفير المصري في موسكو وقام بإرسال البيانات الفنية اللازمة للتفاوض مع هيئة حماية المستهلك الروسية من أجل التراجع عن قرار إيقاف بعض شحنات الموالح المصرية وحظر شركتين مصريتين من التصدير، والجدير بالذكر أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح.