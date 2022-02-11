إبراهيم عيسى: قرارات الرئيس السيسي تتقدم بمصر نحو الدولة المدنية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم قرارات للتقدم نحو الدولة المدنية والقرارات الأخيرة في مصر تقودها للدولة المدنية والدولة نجحت في استعادة المكانة الإقليمية بقوة، لافتا إلى أن مصر تعظم صورتها باستعادة الحضارة القديمة وإنجاز مشروعات جديدة، وتلعب دورا محوريا في العديد من القضايا بالمنطقة.

وأشار إبراهيم عيسى، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الصحافة الغربية ما زالت تنكر الإيجابيات المصرية، وآخرها تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية، مؤكدا أن هذه النوعية من الإعلام ترى بعين واحدة وهي عين تنظيم الإخوان.

وتابع: "الإخوان مسيطرين على معظم الجاليات المصرية والإسلامية في الغرب، والإخوان نجحوا في السيطرة على الإعلام الغربي ويقدمون أنفسهم للإعلام الغربي كأنها ضحية"، مؤكدا أننا نفقد ثقافة التواصل مع المجتمع الدولي.