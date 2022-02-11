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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: تخطيت كورونا وأزور الإمارات الإثنين

أردوغان يكشف موعد
أردوغان يكشف موعد زيارته المرتقبة إلى الإمارات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيزور دولة الإمارات، يوم الإثنين، في أول زيارة رسمية له منذ سنوات إلى الدولة الخليجية.

وقال أردوغان في كلمة له بعد أدائه صلاة الجمعة وخروجه من الحجر الصحي إنه سيزور الإمارات يوم الإثنين المقبل.

أكد الرئيس التركي أنه تجاوز المرض الناجم عن إصابته بفيروس كورونا بكل أريحية، بفضل اللقاح، قائلا "تخطيت مرحلة المرض بكل أريحية، وبالتأكيد كان للتطعيم تأثير إيجابي كبير في ذلك، فقد تلقيت خمس جرعات".

وأشار أردوغان إلى أن زوجته السيدة الأولى في حالة جيدة، لكنها ما زالت في الحجر الصحي.

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وكان مكتب الرئيس التركي، أكد أن إصابته بفيروس كورونا لن تؤثر على موعد زيارته المرتقبة إلى الإمارات، مشيرا إلى أنها ستجري يومي 14 و15 فبراير وفقا للخطة.

وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، إن أردوغان عاد إلى عمله، الجمعة، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة، قال أردوغان إنه  خلال مرحلة الإصابة بكورونا لم يشعر بأي تعب أو إرهاق، وأنه واصل كافة أعماله من المنزل على الصعيدين الوطني والدولي.

والأسبوع الماضي، أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اطمأن خلاله على صحته بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.

كما أعرب بن زايد، عن "تمنياته للسيدة الأولى، أمينة أردوغان، بالصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا المرض، وللشعب التركي الصديق السلامة من كل مكروه".

بدوره، عبر أردوغان عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه اللفتة الكريمة، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه وشعبه، متمنيًا لولي عهد أبوظبي دوام الصحة والسلامة، ولدولة الإمارات وشعبها، كل خير.

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