الإمارات.. بن راشد: لا نجاح مع الخوف ولا خوف مع النجاح

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، : «إنه لا نجاح مع الخوف ولا خوف مع النجاح».

جاء ذلك من خلال فيديو نشره سموّه على حسابه في «إنستجرام» شارك فيه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية، عبر وسم «ومضات قيادية».

وأضاف أيضا : «بداخل كل واحد منا حلم.. أحلم بأن يعمل الجميع كفريق واحد.. وأن تكون هناك منافسات.. نعمل كفريق واحد من أجل صنع مستقبل دولتنا».

وأتم قائلا : «أحلم بأن تكون جميع القرارات مبنية على معلومات حقيقية.. وحقائق صحيحة.. أمامنا مرحلة جديدة وتحد جديد لا نجاح مع الخوف ولا خوف مع النجاح».