عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. بن راشد: لا نجاح مع الخوف ولا خوف مع النجاح

بن راشد
بن راشد

قال  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، : «إنه لا نجاح مع الخوف ولا خوف مع النجاح».

جاء ذلك من خلال فيديو نشره سموّه على حسابه في «إنستجرام» شارك فيه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية، عبر وسم «ومضات قيادية».

وأضاف أيضا : «بداخل كل واحد منا حلم.. أحلم بأن يعمل الجميع كفريق واحد.. وأن تكون هناك منافسات.. نعمل كفريق واحد من أجل صنع مستقبل دولتنا».

وأتم قائلا : «أحلم بأن تكون جميع القرارات مبنية على معلومات حقيقية.. وحقائق صحيحة.. أمامنا مرحلة جديدة وتحد جديد لا نجاح مع الخوف ولا خوف مع النجاح».

txt

محمد بن راشد يهني البحرين بمناسبة العيد الوطني الـ 50

txt

محمد بن راشد ينعى حسين قائد أول ممرض إماراتي

الامارات محمد بن راشد حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 15 في حادث انقلاب أتوبيس بمطروح

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

آخرها التعدي على الأراضي الزراعية.. احذر عقوبات الجرائم المخلة بالشرف

موضوعات متعلقة

البحرين تهنئ الإمارات بالذكرى الـ50 لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي

تعاون بين الإمارات وإسرائيل لتنشيط السياحة والاقتصاد

ترشيحاتنا

جواو مدافع بترو أتلتيكو: نجهز لمفاجأة أمام الزمالك.. والأهلي صاحب الشعبية الأكبر في أنجولا |حوار

دعا المشاركين لحضور مؤتمر المناخ بمصر.. نص كلمة الرئيس السيسي في قمة محيط واحد

خطيب المسجد النبوي: عمر الفرد ينقضي بالتمام ولا يدري ماذا يجري بعد موته

لظروف طارئة.. تأجيل صلاة الجنازة ومراسم دفن الموجي الصغير

خلف الكواليس.. اختراعات ساهمت في نهضة العالم ابتكرتها السيدات

الرئيس السيسي يعلن انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن قمة محيط واحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

فيديو

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

فيديو جراف.. هجوم جديد على محمد رمضان بسبب باي باي ثانوية

حتى تصبح طبيبة.. مسنة تعود للمدرسة بعد بلوغها 99 عاما

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ