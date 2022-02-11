"البيت الأبيض" يدعو الأمريكيين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد خلال 48 ساعة

حثّ مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك سوليفان، المواطنين الأمريكيين الموجودين في أوكرانيا إلى "المغادرة على الفور"، خلال الـ 24 إلى الـ 48 ساعة المقبلة، وسط مخاوف من غزو روسي وشيك للأراضي الأوكرانية.

وقال سوليفان، في تصريحات للصحفيين: "نريد أن نكون واضحين للغاية في تلك النقطة. على أي أمريكي في أوكرانيا المغادرة في أقرب وقت ممكن وفي كل الأحوال، خلال الـ24 إلى الـ 48 ساعة المقبلة"، مضيفا: "لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل بوضوح. لا نعلم بالضبط ما سيحدث، لكن الخطر الآن مرتفع بما يكفي والتهديد الآن فوري بما يكفي"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضاف المسئول الأمريكي أنه إذا بقي أمريكيون في أوكرانيا فإنهم "يخوضون مجازفة بلا ضمان أن تكون هناك أي فرصة أخرى للمغادرة، وبدون أفق لإجلاء عسكري أمريكي في حالة وقوع غزو روسي"، على حد تعبيره.