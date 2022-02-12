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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. غدا.. بدء البرنامج التأهيلي لسفراء المناخ الأفارقة بجامعة عين شمس

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

الامتحانات التكميلية لطلاب كلية الاداب جامعة القاهرة نهاية شهر فبراير

أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن موعد الامتحانات التكميلية للفصل الدراسى الاول للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢ .

 

معهد إعداد القادة ينظم حفل فنى يقدمه كورال مصر......اليوم
يستكمل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات فوج الفتاة الجامعية بالجامعات المصرية بجامعة الأقصر.

 

اليوم .. بدء البرنامج التأهيلي لسفراء المناخ الافارقة بجامعة عين شمس
تعلن كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عن منحة تدريبية  اون لاين باللغة الإنجليزية بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني ضمن فعاليات مبادرة، المليون شاب متطوع للتكيف المناخي "البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ " حيث يستهدف تخريج ٥٠٠٠ سفير مناخ من طلاب الجامعات الافريقية، برعاية اتحاد الجامعات الأفريقية والمركز الثقافي البريطاني  ووزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد ورئيس إتحاد الجامعات الأفريقية ا.د بكري سعيد عثمان ورئيس جامعة عين شمس أ.د محمود المتيني ، صرحت بذلك أ.د. نهى سمير دنيا عميد الكلية.

 

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. غدا
تنطلق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية غدا الاحد 13 فبراير بعد أن تظهر نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية قبل الفصل الدراسي الثاني ، حيث انطلقت المرحلة الأولى يوم السبت الماضي 5 فبراير ، والمرحلة الثانية 9 فبراير، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط

 

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