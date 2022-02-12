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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مخلفات النخيل على كل لون بواحة سيوة

بيعملوا من الفسيخ شربات.. إبداع فنانى سيوة فى تصنيع مخلفات النخيل.. فيديو

تصنيع مخلفات النخيل
تصنيع مخلفات النخيل بسيوة

لم يتوقف أهالى سيوة على الاستفادة من أشجار النخيل  من انتاجها من التمور ولكن برع الأهالى فى استغلال مخلفات النخيل لتصنيع العديد من الأشكال والتحف الفنية . 

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وكل عام تجد أن هناك اشكال  تم  صناعتها من  مخلفات  النخيل  فصناعات جريد النخيل، تعد من أقدم الصناعات بمدينة  سيوة ، والتى يمتلك أبناء الواحة خبرات كبيرة فى هذه الصناعة خاصة مع توافر أشجار النخيل بكثرة بالواحة.

عدسة صدى البلد التقت باحد أبناء سيوة عبد الرحمن احمد للتعرف على هذه الحرفة لأبناء الواحة والذي قال  أن السيوى القديم برع فى هذه الصناعة الهامة والتى تعتمد على أهم شجرة بالواحة اشجار النخيل لافتا أن هذه الصناعة قلت ولكن حتى الآن تتوارث من جيل لآخر .


واضاف  ان أهالى الواحة يمارسون هذه الحرفة،  لتوفير مصدر دخل لهم ، مضيفا أن الصناع  يستيقظون   مبكرا صباح كل يوم، ليذهب إلى مناطق بعيدة، يتوافر بها جريد النخيل، وكان يأتى به، ثم يبدأ عمله، بتقسيم كل جريدة لنصفين، ويتركها حتى تجف، ثم يبدأ فى عمل أنواع متعددة .


وأوضح أن أهالى سيوة  صنعوا من  النخيل العديد من الأشكال منها علب لتقديم التمور للضيوف مع تزيينها بواسطة نواة التمر وعمل منها كلمات واشكال على العلب بالإضافة إلى تصنيع ونحت بعض الاشكال من جريدة النخيل ومنها عمل اباجورات .

وأشار أن هناك إقبالًا  على شراء تلك  المنتجات  من السياح العرب والأجانب، والمصريين  خاصة مع تعدد تلك الصناعة التى لم تتوقف على إنتاج منتجات ديكورية بل امتد لتصنيع صناعات ضرورية مثل الكراسى والتربيزات ووحدة ادراج المطبخ (شنون).

واكد  أنه  يستخدم آله تسمى  آلة خشبية تصنع من أشجار الزيتون، ويتم تقطيع جريد النخيل والزعف منها، وكذلك الإبرة  التى يتم بها تشبيك الجريد، بجانب بعضه ويكون سمكها كبيرا، ويمسك بالغزل ما بين الإصبع الأكبر من قدمه اليمنى، ويجدله بيديه، حتى يصبح نسيجًا.
وأوضح من هذه الصناعات ،  «القفة» التى تسمى باللهجة السيوية «تعدلت»، و«المرجونة»، التى تسمى «الصاع»، بالاضافة إلى صناعة الحصائر التى تفرش بالمنازل، ولها أنواع ومسميات مختلفة، منها حصيرة العروس «البرش»، وأطباق الخوص، والحبال، التى تصنع من ليف النخيل .

واضاف  إنه إذا تم الاهتمام بمخلفات النخيل التي تشتهر بزراعته الواحة قد تصبح أكبر صناعة اجتماعية حيث يتم صناعة الأثاث داخل المنازل بأدوات بسيطة غير مكلفة ويمكن استغلالها محليا أو تصديرها للخارج مثل صناعة الكارينا الذي يستخدم في حشو الآثاث وإنتاج السماد العضوي.

 

تصنيع مخلفات النخيل بسيوة
تصنيع مخلفات النخيل بسيوة
سيوة أشجار النخيل مخلفات النخيل جريد النخيل الواحة النخيل التمور

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