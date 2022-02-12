عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعادة محاكمة 17 متهما في أحداث عنف قسم شرطة العرب .. اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، إعادة محاكمة 17 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث عنف قسم شرطة العرب".

 

حيث يواجهون تهم التحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين.
 
يذكر أن محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، أصدرت فى أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى و16 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

الإخوان احداث العنف السجن المشدد السجن المؤبد إعادة محاكمة ترويع المواطنين عناصر الإخوان أحكام القانون خلاف أحكام القانون تحريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطر يقترب .. محمد الباز : الكلام عن غرق الإسكندرية مش هزار

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد كاملا برئاسة مرتضى منصور

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

بعد ارتفاعه المفاجيء.. أسعار الذهب اليوم السبت 12 فبراير 2022

حالة الطقس غدا.. الأرصاد: بداية تحسن الأحوال الجوية | فيديو

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

مفيش مطر وأجواء صقيع .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

موضوعات متعلقة

اعترافات قاتلة طفلها في الجيزة: رضعته وبعدها خنقته علشان أنتقم من أبوه| خاص

انتقاما من والده.. المشدد ١٠ سنوات لربة منزل قتلت طفلها ببولاق الدكرور

مهووس بجمع التحف الأثرية.. ننفرد بنص اعترافات المتهم في قضية شقة الزمالك

شاهدان في قضية شقة الزمالك: المتهم يمتلك خبرة كبيرة بمجال التحف والآثار

وزيري: شقة الزمالك تضم 1384 قطعة أثرية من حضارات وعصور مختلفة

جار المتهمين في قضية شقة الزمالك: الوحدة تضم مقتنيات خاصة بسلاطين وملوك

حارس عقار شقة الزمالك: المتهمان اعتادا تجميع القطع الأثرية والتحف

نص أقوال معاون تنفيذ محكمة جنوب القاهرة في قضية شقة الزمالك

ترشيحاتنا

أبرزها الأهلي والهلال والزمالك وأتلتيكو.. مباريات اليوم السبت 12 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

فضل العمرة في شهر رجب .. 15 حقيقة لا يعرفها كثيرون

كمساري قطار يضرب طفلا بعنف.. وتصرف مفاجئ من مسافرة |فيديو

مكرم الحزقي عن مواجهة الأهلي والهلال السعودي: قمة عربية من أجل برونزية

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السعودي بمونديال الأندية

دعاء طلوع النهار.. 3 أسباب تجعلك تداوم على ذكر البَعْثة الصغرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

ذهب وآلاف الدولارات.. زوجان يعثران على كنز أثناء تنظيف منزلهما

فيديو

فيديو .. من هو كوكسال بابا وسبب ظهوره مع عمر كمال

بسبب أبو جبل والبنات.. مبروك عطية يهاجم منى الشاذلي

أنا كاظمة غيظي .. أبو جبل يغضب زوجته الجزائرية | فيديو جراف

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ