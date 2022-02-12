تمنيت أكون مرشدة سياحية.. انجي المقدم: درست في الجامعة الأمريكية

كشفت الفنانة إنجى المقدم، تفاصيل، جديدة عن حياتها الخاصة، مؤكده انها درست في الجامعة الأمريكية.

وأضافت إنجي المقدم، في حوار لها مع الفنان أحمد فهمى فى برنامج "أحلى كلام" الذى يذاع على قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، أنها كانت تتمنى الدراسة في كلية سياحة وفنادق، وكانت أتمنى أن تكون مرشدة سياحية، متابعة انه هذا الأمر لم يتحقق والتحقت بالجامعة الأمريكية.



وأوضحت الفنانة إنجى المقدم، أنها من محبى مشاهدة أفلام قديمة، منها عائلة زيزى وطاقية الإخفاء وأفلام العندليب عبد الحليم حافظ.

وفي السياق نفسه أشارت إلى أنها تأثرت بشخصية صفية التى قدمتها فى مسلسل "ولد الغلابة" مع السقا.

