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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

سحلية
سحلية

أثارت سحلية عملاقة ذعر الزبائن داخل سوبر ماركت شهير في تايلاند، حيث شرعت السحلية في تسلق الرفوف والإطاحة بالمنتجات، وقد بدا الرعب جليًا على امرأة وقفت فوق كرسي خوفا منها.

تسبب وجود السحلية الضخمة في مكان عام بـ تايلاند في حيرة ودهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو، فقد كانت السحلية تنفض لسانها وتهاجم الزبائن داخل متجر eleven 7.

حصد مقطع الفيديو آلاف المشاهدات على قناة ViralHog على اليوتيوب، حيث جمع حتى الآن أكثر من 14000 مشاهدة.

تظهر في الدقيقة 56 امرأة تقف على كرسي وتصرخ خوفا بعد أن شاهدت السحلية على الأرض، فيما وقفت السحلية تخيف الزبائن.

بعد ثوانٍ قليلة من المقطع، ظهر رجل يحاول إبعاد السحلية عن المرأة، لكنه أيضًا كان يخشى الاقتراب جدًا حيث ركضت السحلية بسرعة على الأرض.

حاول الرجل توجيه السحلية بعيدًا عن المطعم، حتى أنه استخدم حذاءه لتخويفها، لكنها لم تتحرك فواصلت المرأة الصراخ بصوت عالٍ.

في النهاية، حرك الرجل السحلية بعيدًا عن المرأة بتثبيتها على عصا طويلة، وبدت المرأة وكأنها تمسح دموعها، وهدأت أخيرًا وأخذت تضحك من الارتياح.


 

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